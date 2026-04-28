На украинский рынок выходит новый Jeep Compass 2026 с расходом 5,6 л на 100 км (фото)

Новый Jeep Compass 2026 привезли в Украину. Кроссовер дебютирует на нашем рынке в экономичном гибридном исполнении.

Кроссовер Jeep Compass третьего поколения уже в Украине и начинают его продавать в версии First Edition. Подробности авто раскрыли на сайте официального представительства Jeep.

Новый Jeep Compass 2026 подрос до 4548 мм в длину при колесной базе 2784 мм. Его дизайн стал более брутальным — с большим количеством рубленых линий. Клиренс Jeep Compass составляет 200 мм.

Увеличенные размеры позволили сделать авто просторнее и увеличить объем багажника до 483-1493 л. В салоне установлены цифровой щиток приборов и 16-дюймовый тачскрин.

Цена Jeep Compass в Украине составляет 1 553 800 гривен. Комплектация First Edition включает фары Full LED, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод дверей багажника, подогрев кресел и руля, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Кроссовер Jeep Compass оснащен 1,2-литровым турбомотором с "мягкой" гибридной установкой мощностью 145 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10,3 с и развить 195 км/ч, а средний расход топлива — 5,6 л на 100 км.

Пока что новый Jeep Compass переднеприводный, но есть система Selec-Terrain с набором режимов для разных типов дорожного покрытия.

