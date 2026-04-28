На український ринок виходить новий Jeep Compass 2026 із витратою 5,6 л на 100 км (фото)

Новий Jeep Compass 2026 привезли до України. Кросовер дебютує на нашому ринку в економічному гібридному виконанні.

Кросовер Jeep Compass третього покоління уже в Україні і починають його продавати у версії First Edition. Подробиці авто розкрили на сайті офіційного представництва Jeep.

Кросовер підріс у розмірах

Новий Jeep Compass 2026 підріс до 4548 мм в довжину при колісній базі 2784 мм. Його дизайн став брутальнішим – із великою кількістю рубаних ліній. Кліренс Jeep Compass становить 200 мм.

Збільшені розміри дозволили зробити авто просторішим та збільшити об’єм багажника до 483-1493 л. У салоні встановлені цифровий щиток приладів та 16-дюймовий тачскрін.

Дизайн став більш рубаним

Ціна Jeep Compass в Україні становить 1 553 800 гривень. Комплектація First Edition включає фари Full LED, 18-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електропривід дверей багажника, підігрів крісел і керма, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Кросовер Jeep Compass оснащений 1,2-літровим турбомотором із "м’якою" гібридною установкою потужністю 145 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 10,3 с і розвинути 195 км/год, а середня витрата пального – 5,6 л на 100 км.

У салоні встановлено 16-дюймовий тачскрін

Поки що новий Jeep Compass передньопривідний, але є система Selec-Terrain із набором режимів для різних типів дорожнього покриття.

