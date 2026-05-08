700-сильний "трековий сокіл": у Києві помітили надпотужний заряджений Jeep (фото)

У Києві засвітився Jeep Grand Cherokee 2019 року в зарядженому виконанні Trackhawk. Позашляховик оснащений 707-сильним компресорним V8 і здатен розігнатися до сотні за 3,7 с.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk — найпотужніша і найшвидша версія моделі за всю її історію. Фото позашляховика опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Позашляховик оснащений 707-сильним компресорним V8 Фото: Topcars UA

Заряджений варіант Trackhawk ("трековий сокіл") був у лінійці Jeep Grand Cherokee четвертого покоління і випускався з 2017 по 2021 рік. Головна його особливість – 6,2-літровий компресорний V8 від Dodge Charger і Challenger Hellcat.

Сповільнюють авто гальма Brembo Фото: Topcars UA

Вісімка розвиває 707 к. с. та 875 Н∙м і дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,7 с і долати 402 м (1/4 милі) з місця за 12 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 290 км/год.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk отримав спортивний диференціал та жорсткішу підвіску з адаптивними амортизаторами. Сповільнюють його гальма Brembo діаметром 400 мм спереду та 350 мм ззаду.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Jeep

Відрізнити Trackhawk від стандартного Jeep Grand Cherokee WK2 можна за масивним переднім бампером з більшими повітрозбірниками, випуклим капотом, розширеними колісними арками та спойлером на даху.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk розганяється до сотні за 3,7 с Фото: Topcars UA

Також встановлені 20-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби. У салоні Jeep Cherokee Trackhawk з’явилися спортивні сидіння, оздоблені шкірою.

