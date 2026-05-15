Потрясающий первенец: представлено особенное люксовое купе BMW Alpina (фото, видео)

Компания Alpina начинает новый этап в составе концерна BMW Group. Отметить это решили, выпустив эксклюзивное роскошное спорткупе.

Если раньше ателье Alpina выполняло лишь тюнинг BMW, то теперь выпустило первую полностью самостоятельную модель. Об этом сообщается на официальном сайте BMW.

Vision BMW Alpina презентовали на шоу ретроавто Concorso d'Eleganza в Вилла д'Эсте на итальянском озере Комо. Пока это концепт, но в следующем году он станет серийной моделью.

Авто будут выпускать с 2027 года Фото: BMW

Большое 5,2-метровое купе BMW Alpina отличается стремительным дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей. Фирменная радиаторная решетка BMW огромная и имеет диодную подсветку, а с ней сочетаются тоненькие фары.

Салон выдержан в стиле электрокаров Neue Klasse Фото: BMW

Салон Vision BMW Alpina выдержан в стилистике электрокаров семейства Neue Klasse. Купе получило четырехспицевый руль, узенький экран во всю ширину передней панели и два сенсорных дисплея (для водителя и пассажира).

Во внутренней отделке использовали двухцветную кожу и алюминий, а ряд переключателей изготовили из хрусталя. Авто четырехместное, а по центру сиденья разделены высокой консолью.

В отделке использовали кожу и алюминий Фото: BMW

Характеристики купе Vision BMW Alpina пока держатся в секрете. Известно, что модель построена на платформе BMW 7 Series и оснащена 4,4-литровым V8 твин-турбо.

