Улучшенный флагман: представлен новый BMW 7 Series (фото)

Презентован новый седан BMW 7 Series. Большая представительская модель изменилась внешне и внутри, а также получила более мощные двигатели.

Седан BMW 7 Series G70 прошел плановую модернизацию и впервые дебютирует на публике 24 апреля на Пекинском автошоу, а его производство начнется с июля. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

Фото: BMW

Дизайн и салон BMW 7 Series 2026 года

BMW 7 Series 2026 внешне отличается, прежде всего, новой передней частью. Его решетка радиатора иная, однако остается гигантской и имеет диодную подсветку. Также установили более тонкую двухуровневую оптику и более агрессивный бампер. Сзади обновили фонари.

Салон BMW 7 Series — фактически полностью новый. Компоновку с необычным четырехспицевым рулем и тоненьким экраном на всю ширину передней панели позаимствовали у электрических BMW i3 и iX3. Также теперь авто имеет сразу два тачскрина — для водителя и пассажира.

Відео дня

Салон BMW 7 Series — полностью новый Фото: BMW

Сенсорным стал и огромный 42-дюймовый монитор для задних пассажиров, который предлагается за доплату. Кроме того, авто получило мультимедийную систему с искусственным интеллектом и улучшенную технологию полуавтономного движения.

Важно

Новый BMW 7 Series, характеристики

Одновременно обновление прошли как версии с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобиль BMW i7. Со старта на рынок выйдут семь вариантов с задним и полным приводом и большинство из них стали мощнее.

Огромный монитор для задних пассажиров стал сенсорным Фото: BMW

Новый BMW 7 Series G70 предлагают в модификациях с 3,0-литровыми турбошестернями: бензиновой 740 xDrive (400 л. с.), дизельной 740d xDrive (313 л. с.) и плагин-гибридных 750e (490 л. с.) и M760e xDrive (612 л. с.). Последние — могут проехать до 80 км на электротяге.

Электромобиль BMW i7 доступен в вариантах 50 xDrive (455 л.с.), 60 xDrive (544 л.с.) и M70 xDrive (680 л.с.). Самая мощная версия стартует до сотни за 3,5 с. Новая батарея на 112,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода 686-728 км.

Обновили и электромобиль BMW i7 Фото: BMW

Все модификации BMW 7 Series комплектуют пневмоподвеской, активными стабилизаторами и управляемыми задними колесами.

Кстати, недавно в Украину привезли очень редкого предка этого авто — заводской лимузин BMW 7 Series 90-х.

