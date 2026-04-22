Покращений флагман: представлено новий BMW 7 Series (фото)

Презентовано новий седан BMW 7 Series. Велика представницька модель змінилася зовні та всередині, а також отримала потужніші двигуни.

Седан BMW 7 Series G70 пройшов планову модернізацію та вперше дебютує на публіці 24 квітня на Пекінському автошоу, а його виробництво почнеться з липня. Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Дизайн та салон BMW 7 Series 2026

BMW 7 Series 2026 зовні вирізняється, передусім, новою передньою частиною. Його решітка радіатора інакша, проте залишається гігантською і має діодне підсвічування. Також встановили тоншу дворівневу оптику та агресивніший бампер. Ззаду оновили ліхтарі.

Салон BMW 7 Series – фактично повністю новий. Компонування із незвичним чотириспицевим кермом та тоненьким екраном на всю ширину передньої панелі запозичили в електричних BMW i3 та iX3. Також тепер авто має одразу два тачскріни – для водія і пасажира.

Сенсорним став і величезний 42-дюймовий монітор для задніх пасажирів, який пропонують за доплату. Крім того, авто отримало мультимедійну систему зі штучним інтелектом та покращену технологію напівавтономного руху.

Новий BMW 7 Series, характеристики

Одночасно оновлення пройшли як версії з двигунами внутрішнього згоряння, так і електромобіль BMW i7. Зі старту на ринок вийдуть сім варіантів із заднім та повним приводом і більшість із них стали потужнішими.

Новий BMW 7 Series G70 пропонують у модифікаціях із 3,0-літровими турбошістками: бензиновій 740 xDrive (400 к. с.), дизельній 740d xDrive (313 к. с.) та плагін-гібридних 750e (490 к. с.) і M760e xDrive (612 к. с.). Останні – можуть проїхати до 80 км на електротязі.

Електромобіль BMW i7 доступний у варіантах 50 xDrive (455 к. с.), 60 xDrive (544 к. с.) M70 xDrive (680 к. с.). Найпотужніша версія стартує до сотні за 3,5 с. Нова батарея на 112,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 686-728 км.

Усі модифікації BMW 7 Series комплектують пневмопідвіскою, активними стабілізаторами та керованими задніми колесами.

До речі, нещодавно в Україну привезли дуже рідкісного предка цього авто — заводський лімузин BMW 7 Series 90-х.

