Новый Accord и конкурент BMW X3: Honda рассекретила будущие модели (фото)

Honda впервые показала две новые модели. Оригинальный спортивный седан и премиальный кроссовер получат экономичные гибридные установки.

Новые Honda и Acura презентовали во время брифинга руководства японского концерна в Токио. Они станут серийными в течение двух лет, сообщается на сайте производителя.

Концепты Honda отражают изменения в стратегии концерна: основную ставку будут делать не на электрокары, а на гибриды. Из-за изменений на рынке и снижения спроса на электрокары, прежде всего, в США Honda закончила финансовый год с убытком впервые с 1957 года и отказалась сразу от нескольких новых моделей.

Honda Hybrid Sedan Prototype считают предвестником нового седана Accord

Эти автомобили первыми получат гибридную установку нового поколения, которая будет на 10% экономичнее и на 30% дешевле, чем нынешняя система e:HEV. Всего, до 2030 года этой установкой оснастят 15 новых моделей.

Honda Hybrid Sedan Prototype

Авто отличается оригинальным дизайном

Honda Hybrid Sedan Prototype называют предвестником нового Honda Accord. Спортивный седан-фастбэк отличается оригинальным дизайном и в анфас несколько напоминает Lamborghini Urus благодаря заостренной передней части и продолговатым фарам. У него изогнутая крыша с большим углом наклона задних стоек и немалый спойлер на крышке багажника.

Acura Hybrid SUV Prototype

Acura Hybrid SUV — прототип нового кроссовера RDX

Acura Hybrid SUV Prototype — предсерийная версия кроссовера Acura RDX третьего поколения. Будущий конкурент Audi Q5 и BMW X3 имеет выраженный "нос", тоненькие диодные фары и оригинальные V-образные фонари, а его задние крылья существенно расширены.

