Volkswagen показал недорогой аналог Jetta с расходом 2,8 л на 100 км (фото)

Новый Volkswagen ID. Era 5S показали на первых фото. Недорогой седан получил экономичную электрифицированную установку.

Седан Volkswagen ID. Era 5S выйдет на рынок до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новинка станет второй (после кроссовера VW ID. Era 9X) моделью, созданной совместно с концерном SAIC. Выпускать ее будут в Китае.

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID. Era 5S — доступный электрифицированный аналог VW Jetta. В его дизайне грани сочетаются с аркообразной крышей. Фары и фонари соединены диодными полосами.

Размеры Volkswagen ID. Эра 5S:

длина — 4836 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1505 мм;

колесная база — 2766 мм.

Салон Volkswagen ID. Era 5S не показали, но известно, что автомобиль получит цифровой щиток приборов и большой центральный тачскрин.

Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen ID. Era 5S оснастят плагин-гибридной установкой с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 109 л. с. и 177-сильным электромотором. Автомобиль расходует 2,8 л на 100 км и способен проехать 160 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составляет 2000 км.

