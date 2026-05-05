Самый экстремальный и быстрый Volkswagen Golf показали за год до дебюта (фото)

Линейку Volkswagen Golf 8 пополнит скоростная заряженная версия R 24H. Она получит турбомотор мощностью более 340 сил и гигантское антикрыло.

Новый Volkswagen Golf R 24H официально презентуют в 2027 году — модель будет подарком к 25-летию первого VW Golf R32. Впрочем, первые официальные фото заряженного хэтчбека уже опубликовали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Хэтчбек получил огромное антикрыло Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R 24H создают специально для гонок "24 часа Нюрбургринга" 2027 года. На гоночном хэтчбеке будет выступать команда Max Kruse Racing.

На фото видно, что новый Volkswagen Golf R 24H оснастили гигантским антикрылом, а также передним сплиттером, обвесом и диффузором. Хэтчбек занижен, а его колесные арки расширены.

Салон и характеристики Volkswagen Golf R 24H пока держат в секрете. Отмечается, что спорткар станет полноприводным, что будет отличать его от других гоночных Volkswagen Golf.

Авто оснастят турбомотором мощностью более 340 сил Фото: Volkswagen

Хэтчбек сохранит 2,0-литровую турбочетверку, мощность которой будет не меньше, чем у 348-сильного VW Golf GTI Clubsport 24h. В любом случае это самый быстрый Volkswagen Golf. Двигатель сможет работать на биотопливе Е20.

