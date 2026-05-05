Найекстремальніший і найшвидший Volkswagen Golf показали за рік до дебюту (фото)

Лінійку Volkswagen Golf 8 поповнить швидкісна заряджена версія R 24H. Вона отримає турбомотор потужністю понад 340 сил та гігантське антикрило.

Новий Volkswagen Golf R 24H офіційно презентують у 2027 році — модель буде подарунком до 25-річчя першого VW Golf R32. Утім, перші офіційні фото зарядженого хетчбека вже опублікували на офіційному сайті німецького автовиробника.

Хетчбек отримав величезне антикрило Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R 24H створюють спеціально для перегонів "24 години Нюрбургрингу" 2027 року. На гоночному хетчбеку виступатиме команда Max Kruse Racing.

На фото видно, що новий Volkswagen Golf R 24H оснастили гігантським антикрилом, а також переднім спліттером, обвісом та дифузором. Хетчбек занижений, а його колісні арки розширені.

Салон та характеристики Volkswagen Golf R 24H поки тримають у секреті. Зазначається, що спорткар стане повнопривідним, що відрізнятиме його від інших гоночних Volkswagen Golf.

Авто оснастять турбомотором потужністю понад 340 сил Фото: Volkswagen

Хетчбек збереже 2,0-літрову турбочетвірку, потужність якої буде не меншою, аніж у 348-сильного VW Golf GTI Clubsport 24h. У будь-якому випадку це найшвидший Volkswagen Golf. Двигун зможе працювати на біопальному Е20.

Між іншим, нещодавно Volkswagen Golf і T-Roc отримали економічні версії з витратою 5 л на 100 км.

