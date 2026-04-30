Знакомый незнакомец: Mazda показала недорогое городское авто с расходом 3,7 л/100 км (фото)

Новая Mazda 2 2026 выходит на европейский рынок. Компактный хэтчбек предлагают в экономичной гибридной версии.

Mazda 2 прошла обновление и поступает в продажу по цене от 25 990 евро. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Стоит отметить, что нынешняя Mazda 2 не является абсолютно новой моделью, ведь это близнец Toyota Yaris. Модернизированный хэтчбек узнается по новой решетке радиатора в традиционном стиле Mazda. Кроме того, у него более агрессивные бамперы и измененная оптика, а с двери багажника исчезла черная глянцевая накладка.

Хэтчбек оснащен 116-сильной гибридной установкой

В салоне Mazda 2 2026 установили новый цифровой щиток приборов и больший (9 или 10,5 дюймов в диагонали) тачскрин. Также улучшена внутренняя отделка.

Комплектация Mazda 2 расширена: базовая версия теперь оснащена климат-контролем, подогревом сидений и системой контроля усталости водителя.

Відео дня

Важно

Топовый вариант добавляет бесключевой доступ, панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, датчики дождя и света, навигацию, контроль "слепых" зон, подогрев кресел и руля.

В салоне установили новые экраны

Как и прежде, Mazda 2 доступна только в 116-сильной гибридной версии с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 9,7 с и развить 175 км/ч, а средний расход топлива составляет 3,7-4,2 л на 100 км.

