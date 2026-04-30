Знайомий незнайомець: Mazda показала недороге міське авто з витратою 3,7 л/100 км (фото)
Нова Mazda 2 2026 виходить на європейський ринок. Компактний хетчбек пропонують в економічній гібридній версії.
Mazda 2 пройшла оновлення і надходить у продаж за ціною від 25 990 євро. Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Варто відзначити, що нинішня Mazda 2 не є абсолютно новою моделлю, адже це близнюк Toyota Yaris. Модернізований хетчбек пізнається за новою решіткою радіатора у традиційному стилі Mazda. Крім того, у нього агресивніші бампери та змінена оптика, а з дверей багажника зникла чорна глянцева накладка.
У салоні Mazda 2 2026 встановили новий цифровий щиток приладів та більший (9 або 10,5 дюймів у діагоналі) тачскрін. Також покращене внутрішнє оздоблення.
Комплектація Mazda 2 розширена: базова версія тепер оснащена клімат-контролем, підігрівом сидінь та системою контролю втоми водія.
Топовий варіант додає безключовий доступ, панорамний дах, проєкцію на лобове скло, датчики дощу та світла, навігацію, контроль "сліпих" зон, підігрів крісел і керма.
Як і раніше, Mazda 2 доступна лише в 116-сильній гібридній версії з 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 9,7 с і розвинути 175 км/год, а середня витрата пального становить 3,7-4,2 л на 100 км.
