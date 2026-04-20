Легенда 90-х: найуспішнішу гоночну Mazda повернули до життя (відео)
Уславлений спорткар Mazda 787B 1991 року відновили до оригінального стану. Авто прославилося гучними перемогами в перегонах.
Спортпрототипу Mazda 787B капітально відремонтували двигун, аби він знову міг виїжджати на гоночні траси та радувати публіку на різноманітних автошоу. Про відновлення легендарного авто у Mazda зняли короткометражку.
Капремонт двигуна Mazda 787B – задача не з простих. Річ у тім, що спортпрототип оснащений унікальним роторно-поршневим мотором Ванкеля.Важливо
Mazda спеціалізується на роторних двигунах і доволі успішно випускала їх серійно, проте 2,6-літровий мотор гоночної 787B особливий. Він має одразу чотири ротори та 12 свічок запалювання. Потужність становить 700 к. с. при 9000 об/хв.
Відновлення ускладнював той факт, що запчастини для Mazda 787B знайти надзвичайно важко, адже виготовлено лише п’ять таких спортпрототипів.
Основні компоненти мотора добре збереглися. Особливу увагу приділили ущільнювачам, адже це слабке місце роторно-поршневого двигуна.
Тепер Mazda 787B на ходу і як новий. Нагадаємо, що саме цей спортпрототип став першим японським і єдиним роторним авто, яке виграло знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Сталося це в 1991 році.
До речі, нещодавно в Києві помітили новітній електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу 1300 км.
Також Фокус писав, що в Україні відтворили легендарний болід "Формули-1" 50-х.