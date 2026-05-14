Volkswagen показав недорогий аналог Jetta з витратою 2,8 л на 100 км (фото)

Новий Volkswagen ID. Era 5S показали на перших фото. Недорогий седан отримав економічну електрифіковану установку.

Седан Volkswagen ID. Era 5S вийде на ринок до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новинка стане другою (після кросовера VW ID. Era 9X) моделлю, створеною спільно з концерном SAIC. Випускатимуть її в Китаї.

Volkswagen ID. Era 5S витрачає 2,8 л на 100 км Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID. Era 5S — доступний електрифікований аналог VW Jetta. У його дизайні грані поєднуються з аркоподібним дахом. Фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Розміри Volkswagen ID. Era 5S:

довжина – 4836 мм;

ширина – 1880 мм;

висота – 1505 мм;

колісна база – 2766 мм.

Салон Volkswagen ID. Era 5S не показали, але відомо, що автомобіль отримає цифровий щиток приладів та великий центральний тачскрін.

Седан здатен проїхати 160 км на електротязі Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen ID. Era 5S оснастять плагін-гібридною установкою з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 109 к. с. та 177-сильним електромотором. Автомобіль витрачає 2,8 л на 100 км і здатен проїхати 160 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 2000 км.

