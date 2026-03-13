Жертвы политики Трампа: Honda отказывается сразу от трех новых моделей (фото)

Honda не будет запускать в производство три электрические модели, которые находятся на финальных стадиях разработки. В новых условиях они нерентабельны.

Электромобили Honda 0 и Acura RSX так и не станут серийными. Японский автопроизводитель официально подтвердил эту информацию, сообщает сайт Autoevolution.

Футуристические электромобили Honda 0 Saloon и 0 SUV, а также премиальный электрокроссовер Acura RSX планировали запустить в производство в США с конца 2026 года, однако эти планы отменили фактически в последний момент.

Acura RSX Фото: Acura

В Honda объясняют такое решение пересмотром стратегии в условиях изменений в бизнес-среде. Дело в том, что в новых условиях рентабельность электрических моделей резко снизилась и их производство будет убыточным.

Североамериканский рынок должен был стать ключевым для Honda 0 и Acura RSX, однако политика администрации Дональда Трампа не способствует развитию электромобилей. Отмена льгот на электрокары привела к падению их продаж, да и вопрос с пошлинами еще не решен окончательно (хотя электрокары планировали выпускать в США, они имели иностранные компоненты).

Відео дня

Важно

Honda возвращает на рынок знаменитую модель 90-х в новом образе (фото)

Примечательно, что в разработку новой линейки электрокаров и модернизацию предприятий для их производства за два года инвестировали 15,5 млрд. долларов. Теперь в Honda изменили стратегию и больше внимания будут уделять гибридным моделям, которые пользуются спросом и являются более рентабельными.

Ранее Фокус рассказывал, что новейшие купе Honda разбили вскоре после покупки.

Также мы писали, что в Киеве засветился брутальный флагманский кроссовер Honda.