Жертви політики Трампа: Honda відмовляється одразу від трьох нових моделей (фото)

Honda не запускатиме у виробництво три електричні моделі, які перебувають на фінальних стадіях розробки. У нових умовах вони нерентабельні.

Електромобілі Honda 0 та Acura RSX так і не стануть серійними. Японський автовиробник офіційно підтвердив цю інформацію, повідомляє сайт Autoevolution.

Футуристичні електромобілі Honda 0 Saloon і 0 SUV, а також преміальний електрокросовер Acura RSX планували запустити у виробництво в США з кінця 2026 року, проте ці плани скасували фактично в останній момент.

Acura RSX Фото: Acura

У Honda пояснюють таке рішення переглядом стратегії в умовах змін у бізнес-середовищі. Річ у тім, що у нових умовах рентабельність електричних моделей різко знизилася і їх виробництво буде збитковим.

Північноамериканський ринок мав стати ключовим для Honda 0 та Acura RSX, проте політика адміністрації Дональда Трампа не сприяє розвитку електромобілів. Скасування пільг на електрокари призвело до падіння їх продажів, та й питання з митами ще не вирішене остаточно (хоча електрокари планували випускати в США, вони мали іноземні компоненти).

Примітно, що в розробку нової лінійки електрокарів та модернізацію підприємств для їх виробництва за два роки інвестували 15,5 млрд. доларів. Тепер у Honda змінили стратегію і більше уваги приділятимуть гібридним моделям, які користуються попитом та є більш рентабельними.

