Новітні спортивні купе Honda розбили в ДТП невдовзі після покупки (фото)

Нова Honda Prelude зовсім недавно вийшла на ринок, а вже кілька цих купе потрапили в ДТП. Автомобілі не проїхали і 1000 км.

Пошкоджені в ДТП купе Honda Prelude 2026 року вже з'явилися на американських аукціонах авто з пробігом. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У Каліфорнії в ДТП потрапила Honda Prelude із пробігом усього 425 км Фото: IAA

Зокрема, в Каліфорнії на продаж виставили "биток" Honda Prelude з пробігом усього 425 км. У нього пошкоджені задні крило та бампер і, на перший погляд, авто не дуже сильно постраждало. Утім, у салоні вистрілили подушки безпеки.

Важливо

Honda повертає на ринок знамениту модель 90-х у новому образі (фото)

Ще одне купе Honda Prelude 2026 продається на Гаваях. Його пробіг становить 925 км, а ушкодження значно серйозніші. Автомобіль отримав удар ззаду і його "корма" перетворилася на купу металу. Одначе подушки безпеки не спрацьовували і Honda навіть здатна пересуватися своїм ходом.

Відео дня

Ця Honda Prelude проїхала 925 км Фото: IAA

Варто відзначити, що відроджене купе Honda Prelude не є ані надто швидким, ані складним у керуванні автомобілем. У нього передньопривідне компонування, а гібридна установка з 2,0-літровою бензиновою четвіркою та електромотором розвиває 200 к. с. Розгін до 100 км/год займає 8,2 с. Ціна Honda Prelude 2026 у США стартує з 42 000 доларів.

До речі, нещодавно в Києві помітили флагманський кросовер Honda в позашляховому виконанні.

Раніше Фокус розповідав, що ремонт електрокара Rivian після незначної ДТП коштував 54 000 доларів.