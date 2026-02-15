Заміна крила за $54000: електрокар Rivian вразив вартістю ремонту після дрібної ДТП (фото)

Ремонт Rivian R1S після легкої ДТП на паркінгу оцінили в половину вартості авто. Висока ціна обумовлена специфічною конструкцією кузова електрокара.

Електромобіль Rivian R1S шокував вартістю кузовного ремонту. Після незначної ДТП власнику виставили рахунок на 53736 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Rivian R1S потрапив у незначну ДТП на парковці Фото: Reddit

Власник електричного позашляховика Rivian R1S зі США розповів, що його авто вдарили у заднє ліве крило на паркінгу. Утворилася вм’ятина, також пошкоджені колісний диск та пластикову накладку на колісну арку.

Новий Rivian R1S коштує приблизно 100000 доларів, тобто ремонт оцінили у половину вартості автомобіля або на рівні нового Toyota Prado.

Річ у тім, що на СТО вирішили замінити пошкоджене крило, а електромобілі Rivian мають специфічну конструкцію кузова. Панель заднього крила дуже велика та є частиною силового каркасу. Аби її замінити, потрібно розбирати та заново збирати фактично половину автомобіля. Крім того, постраждала пневмопідвіска Rivian R1S.

За ремонт нарахували 53 736 доларів Фото: Reddit

Страхова компанія компенсувала 39580 доларів, тобто власник був змушений доплатити за ремонт $14156. Утім, незрозуміло, чому вм’ятину просто не відрехтували без заміни кузовної панелі.

