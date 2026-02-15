Замена крыла за $54000: электрокар Rivian поразил стоимостью ремонта после мелкого ДТП (фото)

Ремонт Rivian R1S после легкого ДТП на паркинге оценили в половину стоимости авто. Высокая цена обусловлена специфической конструкцией кузова электрокара.

Электромобиль Rivian R1S шокировал стоимостью кузовного ремонта. После незначительного ДТП владельцу выставили счет на 53736 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Rivian R1S попал в незначительное ДТП на парковке Фото: Reddit

Владелец электрического внедорожника Rivian R1S из США рассказал, что его авто ударили в заднее левое крыло на парковке. Образовалась вмятина, также повреждены колесный диск и пластиковая накладка на колесную арку.

Новый Rivian R1S стоит примерно 100000 долларов, то есть ремонт оценили в половину стоимости автомобиля или на уровне нового Toyota Prado.

Дело в том, что на СТО решили заменить поврежденное крыло, а электромобили Rivian имеют специфическую конструкцию кузова. Панель заднего крыла очень большая и является частью силового каркаса. Чтобы ее заменить, нужно разбирать и заново собирать фактически половину автомобиля. Кроме того, пострадала пневмоподвеска Rivian R1S.

За ремонт насчитали 53 736 долларов Фото: Reddit

Страховая компания компенсировала 39580 долларов, то есть владелец был вынужден доплатить за ремонт $14156. Впрочем, непонятно, почему вмятину просто не отремонтировали без замены кузовной панели.

