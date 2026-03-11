Новейшие спортивные купе Honda разбили в ДТП вскоре после покупки (фото)

Новая Honda Prelude совсем недавно вышла на рынок, а уже несколько этих купе попали в ДТП. Автомобили не проехали и 1000 км.

Поврежденные в ДТП купе Honda Prelude 2026 года уже появились на американских аукционах авто с пробегом. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В Калифорнии в ДТП попала Honda Prelude с пробегом всего 425 км Фото: IAA

В частности, в Калифорнии на продажу выставили "биток" Honda Prelude с пробегом всего 425 км. У него повреждены задние крыло и бампер и, на первый взгляд, авто не очень сильно пострадало. Впрочем, в салоне выстрелили подушки безопасности.

Важно

Honda возвращает на рынок знаменитую модель 90-х в новом образе (фото)

Еще одно купе Honda Prelude 2026 продается на Гавайях. Его пробег составляет 925 км, а повреждения значительно серьезнее. Автомобиль получил удар сзади и его "корма" превратилась в груду металла. Однако подушки безопасности не срабатывали и Honda даже способна передвигаться своим ходом.

Відео дня

Эта Honda Prelude проехала 925 км Фото: IAA

Стоит отметить, что возрожденное купе Honda Prelude не является ни слишком быстрым, ни сложным в управлении автомобилем. У него переднеприводная компоновка, а гибридная установка с 2,0-литровой бензиновой четверкой и электромотором развивает 200 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с. Цена Honda Prelude 2026 в США стартует с 42 000 долларов.

Кстати, недавно в Киеве заметили флагманский кроссовер Honda во внедорожном исполнении.

Ранее Фокус рассказывал, что ремонт электрокара Rivian после незначительного ДТП стоил 54 000 долларов.