Новий Accord і конкурент BMW X3: Honda розсекретила майбутні моделі (фото)
Honda уперше показала дві нові моделі. Оригінальний спортивний седан та преміальний кросовер отримають економічні гібридні установки.
Нові Honda та Acura презентували під час брифінгу керівництва японського концерну в Токіо. Вони стануть серійними впродовж двох років, повідомляється на сайті виробника.
Концепти Honda відображають зміни в стратегії концерну: основну ставку робитимуть не на електрокари, а на гібриди. Через зміни на ринку і зниження попиту на електрокари, передусім, у США Honda закінчила фінансовий рік зі збитками вперше з 1957 року та відмовилася одразу від кількох нових моделей.
Ці автомобілі першими отримають гібридну установку нового покоління, яка буде на 10% економічнішою та на 30% дешевшою, аніж нинішня система e:HEV. Усього, до 2030 року цією установкою оснастять 15 нових моделей.
Honda Hybrid Sedan Prototype
Honda Hybrid Sedan Prototype називають провісником нового Honda Accord. Спортивний седан-фастбек вирізняється оригінальним дизайном і в анфас дещо нагадує Lamborghini Urus завдяки загостреній передній частині та продовгуватим фарам. У нього вигнутий дах з великим кутом нахилу задніх стійок та чималий спойлер на кришці багажника.Важливо
Acura Hybrid SUV Prototype
Acura Hybrid SUV Prototype — передсерійна версія кросовера Acura RDX третього покоління. Майбутній конкурент Audi Q5 та BMW X3 має виражений "ніс", тоненькі діодні фари та оригінальні V-подібні ліхтарі, а його задні крила суттєво розширені.
