Приголомшливий первісток: представлено особливе люксове купе BMW Alpina (фото, відео)

Компанія Alpina починає новий етап у складі концерну BMW Group. Відзначити це вирішили, випустивши ексклюзивне розкішне спорткупе.

Якщо раніше ательє Alpina виконувало лише тюнінг BMW, то тепер випустило першу повністю самостійну модель. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

Vision BMW Alpina презентували на шоу ретроавто Concorso d’Eleganza у Вілла д’Есте на італійському озері Комо. Поки що це концепт, але у наступному році він стане серійною моделлю.

Авто випускатимуть із 2027 року Фото: BMW

Велике 5,2-метрове купе BMW Alpina вирізняється стрімким дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та вигнутим дахом. Фірмова радіаторна решітка BMW величезна та має діодне підсвічування, а з нею поєднуються тоненькі фари.

Салон витриманий у стилі електрокарів Neue Klasse Фото: BMW

Салон Vision BMW Alpina витриманий у стилістиці електрокарів сімейства Neue Klasse. Купе отримало чотириспицеве кермо, вузенький екран на всю ширину передньої панелі та два сенсорних дисплеї (для водія і пасажира).

Відео дня

Важливо

Спорткар для сім'ї: у Києві помітили новий заряджений універсал BMW за 7 мільйонів (фото)

У внутрішньому оздобленні використали двоколірну шкіру та алюміній, а низку перемикачів виготовили з кришталя. Авто чотиримісне, а по центру сидіння розділені високою консоллю.

В оздобленні використали шкіру та алюміній Фото: BMW

Характеристики купе Vision BMW Alpina поки тримають у секреті. Відомо, що модель збудована на платформі BMW 7 Series та оснащена 4,4-літровим V8 твін-турбо.

Між іншим, нещодавно в Києві засвітився лімітований спортивний седан BMW Alpina 90-х.

Також Фокус розповідав про нові оригінальні моделі від Honda з гібридними установками.