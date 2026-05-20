У Києві помітили рідкісний спортивний кросовер BMW із дуже потужним дизелем (фото)
У Києві помітили кросовер BMW X3 у рідкісній зарядженій версії від Alpina. Авто з потужним і тяговитим турбодизелем здатне розвинути понад 260 км/год.
BMW Alpina XD3 (саме так називається модель) – рідкість на українських дорогах, адже спортивний кросовер не був масовим. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Alpina XD3 створили на базі BMW X3 попереднього покоління. Для доопрацювання обрали варіант M40d із 3,0-літровим шестициліндровим дизелем з чотирма турбінами.
Потужність двигуна збільшили з 340 до 394 к. с., а піковий крутний момент – із 700 до 800 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 268 км/год.Важливо
При цьому заряджений кросовер BMW X3 Alpina доволі економічний – витрачає усього 7,1 л на 100 км у комбінованому циклі. Крім того, доопрацювали підвіску авто та встановили збільшені гальма.
Відрізнити Alpina XD3 від BMW X3 M40d можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та фірмовими колісними дисками. Боковини прикрашені графікою.
У салоні встановили спортивні кермо та сидіння. В оздобленні використано дорогу коричневу шкіру.
До речі, нещодавно в Києві помітили заряджений універсал BMW M5 Touring на 727 сил.
Також Фокус розповідав про 700-сильний JeepGrand Cherokee в столиці.