У Києві помітили рідкісний спортивний кросовер BMW із дуже потужним дизелем (фото)

У Києві помітили кросовер BMW X3 у рідкісній зарядженій версії від Alpina. Авто з потужним і тяговитим турбодизелем здатне розвинути понад 260 км/год.

BMW Alpina XD3 (саме так називається модель) – рідкість на українських дорогах, адже спортивний кросовер не був масовим. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Alpina XD3 створили на базі BMW X3 попереднього покоління. Для доопрацювання обрали варіант M40d із 3,0-літровим шестициліндровим дизелем з чотирма турбінами.

Кросовер оснащений 394-сильним турбодизелем Фото: Topcars UA

Потужність двигуна збільшили з 340 до 394 к. с., а піковий крутний момент – із 700 до 800 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,6 с, а максимальна швидкість становить 268 км/год.

Важливо

Приголомшливий первісток: представлено особливе люксове купе BMW Alpina (фото, відео)

При цьому заряджений кросовер BMW X3 Alpina доволі економічний – витрачає усього 7,1 л на 100 км у комбінованому циклі. Крім того, доопрацювали підвіску авто та встановили збільшені гальма.

Відео дня

Відрізнити Alpina XD3 від BMW X3 M40d можна за агресивнішим переднім бампером, обвісом та фірмовими колісними дисками. Боковини прикрашені графікою.

Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Topcars UA

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння. В оздобленні використано дорогу коричневу шкіру.

До речі, нещодавно в Києві помітили заряджений універсал BMW M5 Touring на 727 сил.

Також Фокус розповідав про 700-сильний JeepGrand Cherokee в столиці.