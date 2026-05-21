Развивает 330 км/ч: в Киеве заметили знаковый суперкар Ferrari (фото)

В Киеве сфотографировали купе Ferrari 488 GTB 2016 года. Суперкар с 670-сильным V8 твин-турбо способен разогнаться до сотни за 3 секунды.

Ferrari 488 GTB — раритет на украинских дорогах, хотя по меркам итальянского автопроизводителя это довольно массовая модель. Фотографии авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Ferrari 488 GTB способен развить 330 км/ч Фото: Topcars UA

Всего с 2015 по 2020 год выпустили 7467 Ferrari 488 GTB. Среднемоторный суперкар является усовершенствованной версией Ferrari 458 Italia с несколько измененным дизайном и улучшенной внутренней отделкой.

Важно

Первый мотоцикл Ferrari с 400-сильным V8 продали за $500 000 (фото, видео)

Однако главным отличием Ferrari 488 GTB от предшественника стал 3,9-литровый V8 твин-турбо — это первая модель марки с турбонаддувом после знаменитого Ferrari F40 1987 года. Двигатель развивает 670 л. с. и 760 Н∙м.

Відео дня

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями купе Ferrari 488 GTB разгоняется до 100 км/ч за 3 с, а до 200 км/ч — за 8,3 с. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Разгон до 100 км/ч занимает 3 с Фото: Topcars UA

Суперкар Ferrari 488 GTB оснащен спортивным дифференциалом, адаптивными амортизаторами и системой контроля заноса SSC. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

Кстати, недавно в Киеве заметили стильный кабриолет Ferrari с таким же 3,9-литровым турбодвигателем.

Также Фокус рассказывал о редком заряженном кроссовере BMW с дизелем в столице.