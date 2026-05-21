Розвиває 330 км/год: у Києві помітили знаковий суперкар Ferrari (фото)

У Києві сфотографували купе Ferrari 488 GTB 2016 року. Суперкар із 670-сильним V8 твін-турбо здатен розігнатися до сотні за 3 секунди.

Ferrari 488 GTB — раритет на українських дорогах, хоча за мірками італійського автовиробника це доволі масова модель. Світлини авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ferrari 488 GTB здатен розвинути 330 км/год Фото: Topcars UA

Усього з 2015 по 2020 рік випустили 7467 Ferrari 488 GTB. Середньомоторний суперкар є вдосконаленою версією Ferrari 458 Italia з дещо зміненим дизайном та покращеним внутрішнім оздобленням.

Одначе головною відмінністю Ferrari 488 GTB від попередника став 3,9-літровий V8 твін-турбо — це перша модель марки з турбонаддувом після знаменитого Ferrari F40 1987 року. Двигун розвиває 670 к. с. та 760 Н∙м.

Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями купе Ferrari 488 GTB розганяється до 100 км/год за 3 с, а до 200 км/год — за 8,3 с. Максимальна швидкість становить 330 км/год.

Розгін до 100 км/год займає 3 с Фото: Topcars UA

Суперкар Ferrari 488 GTB оснащений спортивним диференціалом, адаптивними амортизаторами та системою контролю заносу SSC. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

