Найпотужніший в історії: у Києві засвітився 780-сильний Bentley за $400 000 (фото)

У Києві помітили купе Bentley Continental GT 2025 року в зарядженому виконанні Speed. Авто здатне розвинути 335 км/год та має розкішний салон.

Стартова ціна Bentley Continental GT Speed в Україні становить приблизно 400 000 доларів. Світлини авто з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Купе здатне розвинути 335 км/год Фото: Topcars UA

Speed – не лише найшвидша, а й найбільш незвична версія Bentley Continental GT. Якщо раніше цей варіант комплектували 6,0-літровим W12, то після модернізації 2024 року його замінила плагін-гібридна установка з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором.

Версія First Edition вирізняється ексклюзивним оздобленням салону Фото: Topcars UA

Ця зміна зробила Continental GT Speed найпотужнішим Bentley в історії, адже сумарна віддача тепер становить 782 к. с. і 1000 Н∙м.

Важливо

Несправжня легенда: підроблений Bentley 1930 року оцінили в $600 000 (фото)

Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год. До того ж, тепер завдяки батареї на 25,9 кВт∙год авто може проїхати до 81 км на електротязі.

Відео дня

Фото: Topcars UA

Купе Bentley Continental GT Speed має повний привід, пневмопідвіску, активні стабілізатори та керовані задні колеса. Конкретно це авто у виконанні First Edition вирізняється ексклюзивним оздобленням салону шкірою та деревом від підрозділу Mulliner.

Між іншим, нещодавно в Києві бачили 670-сильний суперкар Ferrari, здатний розвинути 330 км/год.

Також Фокус розповідав про рідкісний заряджений кросовер BMW із дизелем у столиці.