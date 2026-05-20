Ненастоящая легенда: поддельный Bentley 1930 года оценили в $600 000 (фото)

В Нидерландах на закрытом аукционе будут продавать копию Bentley Speed Six 1929 года. Хотя спортивное купе не аутентичное, за него планируют получить 600 000 долларов.

Такая цена Bentley Speed Six может показаться слишком высокой, ведь авто ненастоящее. Впрочем, оригинал стоит не менее 10 миллионов долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона RM Sotheby's.

Дело в том, что воссоздали особое купе Bentley Speed Six Blue Train, которое изготовили в единственном экземпляре. В свое время оно прославилось на весь мир благодаря нестандартным гонкам.

История Bentley Speed Six Blue Train интересная и необычная. Авто с индивидуальным кузовом купе создали по заказу британского миллионера и гонщика Вулфа Барнато. В марте 1930 года он находился на отдыхе в Каннах и поспорил, что сможет обогнать один из самых быстрых поездов своего времени — Blue Train.

Экспресс курсировал между Каннами и Лондоном и Вулф Барнато заявил, что достигнет финиша раньше, чем поезд доедет до Ла-Манша. Аристократ выиграл пари: его Bentley Speed Six преодолел 1340 км за 22 часа, несмотря на туман и пробитое колесо. После этого у автомобиля Барнато появилось прозвище Blue Train.

Копия Bentley Blue Train создана британской компанией Racing Green в 2018 году. Дизайн и салон оригинального авто воссоздали до мельчайших деталей.

В основе реплики лежит Bentley Mark VI 1953 года. Авто оснащено 5,8-литровой рядной восьмеркой Bentley B80 на 160 сил. Пробег составляет 2900 км.

