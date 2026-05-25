1000 сил и 2,5 с до сотни: в Киеве появился дорогой флагманский суперкар Ferrari (фото)

В Украине стало на один Ferrari SF90 Stradale больше. Суперкар мощностью 1000 сил способен развить 340 км/ч.

Новый Ferrari SF90 Stradale появился в Киеве. В Украине зарегистрировано всего несколько таких авто. Фотографии суперкара опубликовали на странице rudnes.inst в Instagram.

Суперкар Ferrari SF90 Stradale выпускали с 2019 по 2025 год, а сейчас на смену ему пришла модель 849 Testarossa. До появления купе Ferrari F80 это был флагман итальянской марки. Цена Ferrari SF90 Stradale стартовала с 590 000 долларов и могла достигать $700-800 тыс. с дополнительными опционными пакетами.

Обтекаемое полноприводное купе оснащено плагин-гибридной установкой с 4,0-литровым твин-турбо и тремя электромоторами. Суммарная отдача составляет 1000 л. с.

Ferrari SF90 Stradale способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч — за 7,8 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Вместе с тем, гибрид способен проехать 25 км на электротяге. Он не имеет привычной задней передачи — ее заменяют электромоторы в режиме реверса. Кроме того, суперкар Ferrari SF90 Stradale получил электронный дифференциал, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

