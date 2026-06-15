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На продаж виставили знаменитий проблемний суперкар Джеремі Кларксона (фото)

Ford GT
Ford GT належав Джеремі Кларксону | Фото: autoblog.com

У Великій Британії продається суперкар Ford GT 2006 року. Знамените авто належало зірці Top Gear Джеремі Кларксону.

Ford GT – одне із найвідоміших авто Джеремі Кларксона. Про суперкар розповіли на сайті Autoblog.

Ford GT
Усього продали лише 101 Ford GT в європейському виконанні
Фото: autoblog.com

Ексведучий шоу Top Gear і The Grand Tour вирішив придбати одне зі 101 купе Ford GT в європейській специфікації (більшість цих авто продали в США). Суперкар йому подобався, поки не почалися проблеми з сигналізацією, через яку страждало електрообладнання авто.

Джеремі Кларксон
Джеремі Кларксон скаржився на проблеми з сигналізацією авто
Фото: BBC

Саме тому, журналіст і продав автомобіль. Мало того, він навіть залишив коментар до оголошення про продаж авто: "Сподіваюся, вони відремонтували сигналізацію".

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Суперкар добре зберігся, а його пробіг становить усього 45 тис. км, також є сервісна книга та інші документи на авто. Ціна Ford GT не вказана, але зазвичай вона перевищує пів мільйона доларів.

Відео дня
Салон Ford GT
Пробіг суперкара складає 45 тис. км

Купе є сучасною варіацією на тему знаменитого Ford GT40 60-х, який чотири рази вигравав 24-годинні перегони в Ле-Мані. Суперкар в точності повторює його дизайн.

двигун Ford GT
Суперкар оснащений 550-сильним компресорним V8

Ford GT оснащений 5,4-літровим компресорним V8 від Ford Mustang потужністю 550 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 330 км/год.

Між іншим, нещодавно на продаж виставили раритетне спортивне авто знаменитого рокера, яке 40 років простояло в сараї.

Також Фокус писав, що ексклюзивний кабріолет зірки "Віднесених вітром" оцінили в $8 мільйонів.