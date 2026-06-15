На продаж виставили знаменитий проблемний суперкар Джеремі Кларксона (фото)
У Великій Британії продається суперкар Ford GT 2006 року. Знамените авто належало зірці Top Gear Джеремі Кларксону.
Ford GT – одне із найвідоміших авто Джеремі Кларксона. Про суперкар розповіли на сайті Autoblog.
Ексведучий шоу Top Gear і The Grand Tour вирішив придбати одне зі 101 купе Ford GT в європейській специфікації (більшість цих авто продали в США). Суперкар йому подобався, поки не почалися проблеми з сигналізацією, через яку страждало електрообладнання авто.
Саме тому, журналіст і продав автомобіль. Мало того, він навіть залишив коментар до оголошення про продаж авто: "Сподіваюся, вони відремонтували сигналізацію".Важливо
Суперкар добре зберігся, а його пробіг становить усього 45 тис. км, також є сервісна книга та інші документи на авто. Ціна Ford GT не вказана, але зазвичай вона перевищує пів мільйона доларів.
Купе є сучасною варіацією на тему знаменитого Ford GT40 60-х, який чотири рази вигравав 24-годинні перегони в Ле-Мані. Суперкар в точності повторює його дизайн.
Ford GT оснащений 5,4-літровим компресорним V8 від Ford Mustang потужністю 550 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 330 км/год.
Між іншим, нещодавно на продаж виставили раритетне спортивне авто знаменитого рокера, яке 40 років простояло в сараї.
Також Фокус писав, що ексклюзивний кабріолет зірки "Віднесених вітром" оцінили в $8 мільйонів.