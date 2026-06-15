На продажу выставлен знаменитый проблемный суперкар Джереми Кларксона (фото)
В Великобритании выставлен на продажу суперкар Ford GT 2006 года выпуска. Этот знаменитый автомобиль принадлежал звезде Top Gear Джереми Кларксону.
Ford GT — один из самых известных автомобилей Джереми Кларксона. О суперкаре рассказали на сайте Autoblog.
Бывший ведущий шоу Top Gear и The Grand Tour решил приобрести одно из 101 купе Ford GT в европейской комплектации (большинство этих автомобилей было продано в США). Суперкар ему нравился, пока не начались проблемы с сигнализацией, из-за которой страдало электрооборудование автомобиля.
Именно поэтому журналист и продал автомобиль. Мало того, он даже оставил комментарий к объявлению о продаже машины: "Надеюсь, они починили сигнализацию".Важно
Суперкар находится в отличном состоянии, а его пробег составляет всего 45 тыс. км; также имеются сервисная книжка и другие документы на автомобиль. Цена Ford GT не указана, но обычно она превышает полмиллиона долларов.
Купе представляет собой современную интерпретацию знаменитого Ford GT40 60-х годов, который четыре раза побеждал в 24-часовой гонке в Ле-Мане. Суперкар в точности повторяет его дизайн.
Ford GT оснащен 5,4-литровым V8 с наддувом от Ford Mustang мощностью 550 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Суперкар способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с и развивать скорость 330 км/ч.
Кстати, недавно на продажу выставили раритетный спортивный автомобиль знаменитого рокера, который 40 лет простоял в сарае.
Также "Фокус" писал, что эксклюзивный кабриолет звезды фильма "Унесенные ветром" оценили в 8 миллионов долларов.