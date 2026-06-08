Служил детской площадкой: в Украине обнаружили заброшенным винтажный Ford 60-х (видео)
В Одессе нашли заброшенный седан Ford Taunus 1967 года. Авто простояло на улице 12 лет и его пришлось откапывать.
Ford Taunus перевезли в Киев, где он пройдет реставрацию и станет музейным экспонатом. Видео о раритетном авто опубликовали на Youtube-канале Oldcarservice TV.Важно
Предыдущий владелец авто рассказал, что этот седан Ford Taunus 15M привез в 1971 году из Кельна в Одессу моряк. Сам продавец владел автомобилем с 2013 года, причем сначала примерно год использовал его в качестве ежедневной машины, однако из-за неисправности сцепления прекратил его эксплуатацию.
Одессит решил не ремонтировать авто, а превратить в своеобразную детскую площадку, поскольку в его дворе ничего подобного не было. Впрочем, за 12 лет дети прогнули крышу, выбили лобовое стекло и повредили отделку салона.
К тому же, Ford Taunus буквально врос в землю по днище и его пришлось откапывать. Естественно, и краска облущилась, и ржавчина местами видна.
Зато двигатель Ford Taunus 15M удалось оживить. Авто оснащено нетипичным 1,7-литровым V4 мощностью 70 л. с. Теперь Ford Taunus ожидает реставрация, после чего он станет экспонатом столичного музея "Колеса истории".
Кстати, недавно в Одессе обнаружили премиальную Toyota 60-х с интересной историей.
Также Фокус писал, что в Киеве показали знаменитый Mercedes 70-х в отличном состоянии.