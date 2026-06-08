Служил детской площадкой: в Украине обнаружили заброшенным винтажный Ford 60-х (видео)

В Одессе нашли заброшенный седан Ford Taunus 1967 года. Авто простояло на улице 12 лет и его пришлось откапывать.

Ford Taunus перевезли в Киев, где он пройдет реставрацию и станет музейным экспонатом. Видео о раритетном авто опубликовали на Youtube-канале Oldcarservice TV.

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Предыдущий владелец авто рассказал, что этот седан Ford Taunus 15M привез в 1971 году из Кельна в Одессу моряк. Сам продавец владел автомобилем с 2013 года, причем сначала примерно год использовал его в качестве ежедневной машины, однако из-за неисправности сцепления прекратил его эксплуатацию.

Авто использовали в качестве детской площадки Фото: скриншот / YouTube

Одессит решил не ремонтировать авто, а превратить в своеобразную детскую площадку, поскольку в его дворе ничего подобного не было. Впрочем, за 12 лет дети прогнули крышу, выбили лобовое стекло и повредили отделку салона.

Відео дня

Ford Taunus привезли из Германии в 1971 году Фото: скриншот / YouTube

К тому же, Ford Taunus буквально врос в землю по днище и его пришлось откапывать. Естественно, и краска облущилась, и ржавчина местами видна.

Авто пройдет реставрацию и станет музейным экспонатом Фото: скриншот / YouTube

Зато двигатель Ford Taunus 15M удалось оживить. Авто оснащено нетипичным 1,7-литровым V4 мощностью 70 л. с. Теперь Ford Taunus ожидает реставрация, после чего он станет экспонатом столичного музея "Колеса истории".

Кстати, недавно в Одессе обнаружили премиальную Toyota 60-х с интересной историей.

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