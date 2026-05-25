В Украине обнаружили редкую роскошную Toyota 60-х с интересной историей (фото)

В Украине нашли седан Toyota Crown второго поколения. Премиальная модель 60-х является редкостью на украинских дорогах.

Toyota Crown 60-х годов обнаружили в Одессе, где автомобиль находился у одного владельца на протяжении более 40 лет. О находке рассказал блогер Roma Urraco.

Премиальный седан Toyota Crown S41 приобрели в 1985 году в Ленинграде у вдовы моряка с атомной подводной лодки, который умер от лучевой болезни из-за утечки радиации на субмарине. Владелец довольно активно эксплуатировал автомобиль до 2016 года и даже ездил на нем из Одессы в страны Балтии.

Toyota Crown второго поколения выпускался с 1962 по 1967 год и считался более дорогой премиальной моделью марки. Это экспортный вариант Crown с рулем слева — такие седаны поставлялись на европейский рынок. 4,6-метровый автомобиль оснащен 1,9-литровой бензиновой четверкой Toyota 3R мощностью 90 л. с. и механической КПП.

Руль слева свидетельствует, что это экспортная модель

Седан Toyota Crown в оригинальном состоянии и довольно неплохо сохранился, поэтому отреставрировать его будет относительно нетрудно. Теперь раритетный автомобиль обрел нового владельца.

