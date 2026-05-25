В Україні виявили рідкісну розкішну Toyota 60-х із цікавою історією (фото)
В Україні знайшли седан Toyota Crown другого покоління. Преміальна модель 60-х є рідкістю на українських дорогах.
Toyota Crown 60-х років виявили в Одесі, де автомобіль перебував у одного власника впродовж понад 40 років. Про знахідку розповів блогер Roma Urraco.
Преміальний седан Toyota Crown S41 придбали у 1985 році в Ленінграді у вдови моряка з атомного підводного човна, який помер від променевої хвороби через витік радіації на субмарині. Власник доволі активно експлуатував автомобіль до 2016 року та навіть їздив на ньому з Одеси до країн Балтії.Важливо
Toyota Crown другого покоління випускали з 1962 по 1967 рік і він вважався дорожчою преміальною моделлю марки. Це експортний варіант Crown із кермом ліворуч — такі седани постачали на європейський ринок. 4,6-метровий автомобіль оснащений 1,9-літровою бензиновою четвіркою Toyota 3R потужністю 90 к. с. та механічною КПП.
Седан Toyota Crown в оригінальному стані та досить непогано зберігся, тому відреставрувати його буде відносно неважко. Тепер раритетний автомобіль має нового власника.
