Їх випустили лише 11: на продаж виставили унікальне українське авто 70-х (фото)
В Україні продається маловідоме купе "Хвиля" ("Волна") 1972 року. Експериментальне авто створили в Луганській області.
Автомобіль "Волна" продають на Одещині. Про унікальну модель розповіли у Telegram-каналі AC Garage News.
"Волна" — представник невеликої дослідної серії автомобілів, які у 70-х виробляли на Сєверодонецькій авторемонтній базі, а створив їх конструктор Микола Парафенко. Усього виготовили 11 таких машин.
У Сєвєродонецьку створили низку оригінальних моделей – дводверні купе "Зоря", "Лань", "Акула", "Іскра". Між іншим, саме на цьому підприємстві розробили та запустили у дрібносерійне виробництво і мікроавтобус "Старт", відомий за фільмом "Кавказька полонянка".
Усі моделі з Сєвєродонецька мали пластиковий кузов та використовували чимало компонентів від серійних радянських авто – скло, фари, силові агрегати.
Купе "Волна" із плавниками в американському стилі оснастили 1,3-літровим двигуном від "Москвича-408".
Унікальний автомобіль "Волна" не на ходу і потребує ґрунтовної реставрації, зате збережені документи на нього та є чимало комплектуючих. Продавець оцінив його в $10 000.
