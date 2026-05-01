Яскравий раритет: в Україні продається британський двоповерховий автобус 60-х (фото)

В Україні виставили на продаж вінтажний двоповерховий автобус Leyland 1960 року в рідкісній модифікації.

Британський двоповерховий автобус Leyland Titan PD3/1 продається в Ужгороді та є єдиним екземпляром цієї моделі в Україні. Інформація про нього з’явилася на сайті Auto.ria.

Продавець зазначив, що автобус Leyland Titan 1960 року завезли до Ужгорода, аби перетворити на кав’ярню. Зазначається, що він має 68 місць та оснащений дизелем, а його пробіг складає 90 тис. км. Ціна Leyland Titan — 15 000 доларів.

Автобус має рідкісний кузов від Tilling-Stevens

Leyland Titan – серія моделей британських двоповерхових автобусів, які випускали з 1927 по 1969 роки. Покоління PD з’явилося в 1945 році.

Існувало безліч варіантів моделі у кількох варіантах довжини, висоти та місткості з бензиновими та дизельними двигунами потужністю до 150 сил. Двоповерхові автобуси Leyland Titan PD експлуатувалися у містах Великої Британії та постачалися на експорт.

Конкретно ця модель — у доволі рідкісному виконанні. Вона була створена для британського перевізника Tilling Group та вирізняється особливим кузовом від компанії Tilling-Stevens.

