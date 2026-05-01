Яркий раритет: в Украине продается британский двухэтажный автобус 60-х (фото)
В Украине выставили на продажу винтажный двухэтажный автобус Leyland 1960 года в редкой модификации.
Британский двухэтажный автобус Leyland Titan PD3/1 продается в Ужгороде и является единственным экземпляром этой модели в Украине. Информация о нем появилась на сайте Auto.ria.
Продавец отметил, что автобус Leyland Titan 1960 года завезли в Ужгород, чтобы превратить в кафе. Отмечается, что он имеет 68 мест и оснащен дизелем, а его пробег составляет 90 тыс. км. Цена Leyland Titan — 15 000 долларов.
Leyland Titan — серия моделей британских двухэтажных автобусов, которые выпускали с 1927 по 1969 годы. Поколение PD появилось в 1945 году.
Существовало множество вариантов модели в нескольких вариантах длины, высоты и вместимости с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью до 150 сил. Двухэтажные автобусы Leyland Titan PD эксплуатировались в городах Великобритании и поставлялись на экспорт.
Конкретно эта модель — в довольно редком исполнении. Она была создана для британского перевозчика Tilling Group и отличается особым кузовом от компании Tilling-Stevens.
