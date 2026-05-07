Их выпустили всего 11: на продажу выставили уникальное украинское авто 70-х (фото)

В Украине продается малоизвестное купе "Волна" ("Волна") 1972 года. Экспериментальное авто создали в Луганской области.

Автомобиль "Волна" продают в Одесской области. Об уникальной модели рассказали в Telegram-канале AC Garage News.

"Волна" — представитель небольшой опытной серии автомобилей, которые в 70-х производили на Северодонецкой авторемонтной базе, а создал их конструктор Николай Парафенко. Всего изготовили 11 таких машин.

В Северодонецке создали ряд оригинальных моделей — двухдверные купе "Заря", "Лань", "Акула", "Искра". Между прочим, именно на этом предприятии разработали и запустили в мелкосерийное производство и микроавтобус "Старт", известный по фильму "Кавказская пленница".

Все модели из Северодонецка имели пластиковый кузов и использовали немало компонентов от серийных советских авто — стекла, фары, силовые агрегаты.

Купе "Волна" с плавниками в американском стиле оснастили 1,3-литровым двигателем от "Москвича-408".

Уникальный автомобиль "Волна" не на ходу и требует основательной реставрации, зато сохранены документы на него и есть немало комплектующих. Продавец оценил его в $10 000.

