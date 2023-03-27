Украинский Cadillac: в интернете показали уникальное представительское купе "Заря" (фото)

Украсинский автомобиль "Заря" отличался инновационной конструкцией со стеклопластиковым кузовом. Дизайн большого купе выполнили в американском стиле.

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Мало кто знает, что в 60-х годах украинские мастера пытались наладить выпуск двухдверных купе. Автомобиль "Заря" отличался весьма нестандартной конструкцией. Об интересной модели рассказали на сайте "Автомодельное бюро".

"Заря" была разработана в 1966 году на Северодонецкой авторемонтной базе под руководством конструктора Юрия Андроса. К слову, он также создал и украинский микроавтобус "Старт" (он знаком по фильму "Кавказская пленница"), выпуск которого наладили на этом же предприятии.

Кузов купе выполнили из редкого в то время стеклопластика

По одной из версий, украинский автомобиль назвали в честь футбольного клуба "Заря" из Луганска, ведь среди разработчиков были его фанаты. Двухдверное купе построили на рамном шасси "Волги" ГАЗ-21.

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Угловатый кузов создали из стеклопластика, что было в диковинку для 60-х. В то время подобная технология применялась в дорогих спортивных моделях вроде Chevrolet Corvette. "Заря" же должна была быть относительно доступной – ее планировали продавать за 5000 рублей тогда, как "Волга" стоила 6000.

У ГАЗ-21 также позаимствовали заднее стекло и светотехнику, а вот лобовое стекло взяли у "Чайки". Дизайн был выдержан в духе американских Cadillac, Ford и Dodge тех лет.

Двигатель, раму и часть кузовных деталей позаимствовали у "Волги" ГАЗ-21 Фото: wikipedia

"Заря" получилась длиннее "Волги" (5050 мм), но при этом легче – 1100 кг. Стандартный 2,4-литровый двигатель ГАЗ-21 на 75 л. с. разгонял купе до 130 км/ч.

Авто экспонировали на ВДНХ и собирались производить небольшими сериями. Сначала планировали собрать 50 авто, однако в итоге выпустили только четыре прототипа "Зари". Руководство Луганской области решило, что производство купе будет нерентабельным из-за сложности изготовления стеклопластиковых кузовов. До настоящего времени не сохранилось ни одного экземпляра этого уникального авто.

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