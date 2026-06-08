Слугував дитячим майданчиком: в Україні виявили занедбаним вінтажний Ford 60-х (відео)

В Одесі знайшли занедбаний седан Ford Taunus 1967 року. Авто простояло надворі 12 років і його довелося відкопувати.

Ford Taunus перевезли до Києва, де він пройде реставрацію та стане музейним експонатом. Відео про раритетне авто опублікували на Youtube-каналі Oldcarservice TV.

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Попередній власник авто розповів, що цей седан Ford Taunus 15M привіз у 1971 році з Кельна до Одеси моряк. Сам продавець володів автомобілем з 2013 року, причому спочатку приблизно рік використовував його в якості щоденної машини, проте через несправність зчеплення припинив його експлуатацію.

Авто використовували в якості дитячого майданчика Фото: скриншот / YouTube

Одесит вирішив не ремонтувати авто, а перетворити на своєрідний дитячий майданчик, оскільки в його дворі нічого подібного не було. Утім, за 12 років діти прогнули дах, вибили лобове скло та пошкодили оздоблення салону.

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Ford Taunus привезли з Німеччини в 1971 році Фото: скриншот / YouTube

До того ж, Ford Taunus буквально вріс у землю по днище і його довелося відкопувати. Звісно, ж і фарба облущилася, й іржу місцями видно.

Авто пройде реставрацію і стане музейним експонатом Фото: скриншот / YouTube

Зате двигун Ford Taunus 15M вдалося оживити. Авто оснащене нетиповим 1,7-літровим V4 потужністю 70 к. с. Тепер на Ford Taunus очікує реставрація, після чого він стане експонатом столичного музею "Колеса історії".

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