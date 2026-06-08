Слугував дитячим майданчиком: в Україні виявили занедбаним вінтажний Ford 60-х (відео)
В Одесі знайшли занедбаний седан Ford Taunus 1967 року. Авто простояло надворі 12 років і його довелося відкопувати.
Ford Taunus перевезли до Києва, де він пройде реставрацію та стане музейним експонатом. Відео про раритетне авто опублікували на Youtube-каналі Oldcarservice TV.Важливо
Попередній власник авто розповів, що цей седан Ford Taunus 15M привіз у 1971 році з Кельна до Одеси моряк. Сам продавець володів автомобілем з 2013 року, причому спочатку приблизно рік використовував його в якості щоденної машини, проте через несправність зчеплення припинив його експлуатацію.
Одесит вирішив не ремонтувати авто, а перетворити на своєрідний дитячий майданчик, оскільки в його дворі нічого подібного не було. Утім, за 12 років діти прогнули дах, вибили лобове скло та пошкодили оздоблення салону.
До того ж, Ford Taunus буквально вріс у землю по днище і його довелося відкопувати. Звісно, ж і фарба облущилася, й іржу місцями видно.
Зате двигун Ford Taunus 15M вдалося оживити. Авто оснащене нетиповим 1,7-літровим V4 потужністю 70 к. с. Тепер на Ford Taunus очікує реставрація, після чого він стане експонатом столичного музею "Колеса історії".
До речі, нещодавно в Одесі виявили преміальну Toyota 60-х із цікавою історією.
Також Фокус писав, що в Києві показали знаменитий Mercedes 70-х у чудовому стані.