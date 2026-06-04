Эксклюзив за $8 миллионов: с молотка уйдет уникальное авто звезды "Унесенных ветром" (фото)

В США на аукционе будут продавать уникальный кабриолет Duesenberg JN 1935 года. Авто создали специально для легенды Голливуда Кларка Гейбла.

За авто Кларка Гейбла планируют получить до 8 миллионов долларов. Об особом Duesenberg рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Звезда "Унесенных ветром" Кларк Гейбл был известным автомобилистом. В его коллекции были роскошные Packard и Cadillac, спортивные Jaguar и Mercedes и сразу несколько Duesenberg.

Авто создали специально для звезды Голливуда Кларка Гейбла Фото: RM Sotheby's

Некоторые авто создавались по индивидуальному заказу актера и этот Duesenberg JN — один из них. Duesenberg — американский премиум 30-х: эти авто конкурировали с Rolls-Royce и Bentley.

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Кларк Гейбл не хотел стандартный вариант Duesenberg J, поэтому заказал у ателье Bohman & Schwartz особый кузов. Кабриолет имеет длинный капот, высокую оконную линию и небольшое лобовое стекло.

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Duesenberg JN неоднократно получал награды на шоу ретроавто Фото: RM Sotheby's

Салон Duesenberg JN украсили красной кожей и гофрированным алюминием, а сиденья установили максимально низко. Авто оснащено стандартной 6,9-литровой восьмеркой Duesenberg на 265 л. с. и способно развить 187 км/ч.

Салон Duesenberg JN отделали красной кожей и гофрированным алюминием Фото: RM Sotheby's

Кларк Гейбл любил кабриолет Duesenberg JN и путешествовал на нем по Калифорнии и Канаде вместе с женой Кэрол Ломбард. Но после ее трагической гибели в авиакатастрофе в 1942 году актер прекратил эксплуатировать авто, которое напоминало о счастливых моментах супружеской жизни.

6,9-литровая восьмерка развивает 265 л. с. Фото: RM Sotheby's

Со временем он продал Duesenberg JN и авто несколько раз переходило из рук в руки. В 2005 году авто Кларка Гейбла выкупили нынешние владельцы Сэм и Эмили Манн и отреставрировали его. Кабриолет неоднократно получал награды на шоу и фестивалях ретроавто.

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