Эксклюзив за $8 миллионов: с молотка уйдет уникальное авто звезды "Унесенных ветром" (фото)
В США на аукционе будут продавать уникальный кабриолет Duesenberg JN 1935 года. Авто создали специально для легенды Голливуда Кларка Гейбла.
За авто Кларка Гейбла планируют получить до 8 миллионов долларов. Об особом Duesenberg рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Звезда "Унесенных ветром" Кларк Гейбл был известным автомобилистом. В его коллекции были роскошные Packard и Cadillac, спортивные Jaguar и Mercedes и сразу несколько Duesenberg.
Некоторые авто создавались по индивидуальному заказу актера и этот Duesenberg JN — один из них. Duesenberg — американский премиум 30-х: эти авто конкурировали с Rolls-Royce и Bentley.Важно
Кларк Гейбл не хотел стандартный вариант Duesenberg J, поэтому заказал у ателье Bohman & Schwartz особый кузов. Кабриолет имеет длинный капот, высокую оконную линию и небольшое лобовое стекло.
Салон Duesenberg JN украсили красной кожей и гофрированным алюминием, а сиденья установили максимально низко. Авто оснащено стандартной 6,9-литровой восьмеркой Duesenberg на 265 л. с. и способно развить 187 км/ч.
Кларк Гейбл любил кабриолет Duesenberg JN и путешествовал на нем по Калифорнии и Канаде вместе с женой Кэрол Ломбард. Но после ее трагической гибели в авиакатастрофе в 1942 году актер прекратил эксплуатировать авто, которое напоминало о счастливых моментах супружеской жизни.
Со временем он продал Duesenberg JN и авто несколько раз переходило из рук в руки. В 2005 году авто Кларка Гейбла выкупили нынешние владельцы Сэм и Эмили Манн и отреставрировали его. Кабриолет неоднократно получал награды на шоу и фестивалях ретроавто.
Кстати, недавно на аукцион выставили и кастомизированный винтажный Cadillac Джастина Бибера.
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