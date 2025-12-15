Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Трагедии и триумф: как сложились судьбы актеров культового фильма "Унесенные ветром" (фото)

15 декабря состоялась премьера фильма Унесенные ветром
Кадр из фильма "Унесенные ветром" | Фото: Кадр из фильма

15 декабря 1939 года в Атланте, штат Джорджия, состоялась премьера культовой ленты "Унесенные ветром", одного из самых известных и самых кассовых фильмов в истории кино.

Фокус по этому случаю рассказывает, как сложилась жизнь актеров картины, снятой по одноименному роману Маргарет Митчелл (1936), который стал литературной сенсацией: более миллиона проданных экземпляров в первый год и Пулитцеровская премия.

Трейлер фильма "Унесенные ветром"

Действие происходит на фоне Гражданской войны в США. "Унесенные ветром" — не только культовая романтическая эпопея, но и культурное явление: он получил многочисленные "Оскары", массовую популярность в мире и стал символом Голливуда своего времени.

Церемонию премьеры 15 декабря 1939 года в Атланте посетили тысячи людей. Это было самое большое шоу своего времени.

Відео дня

Более того, фильм снят в техниколоре, что в то время было редкостью.

унесенные ветром
Постер фильма "Унесенные ветром"
Фото: Википедия

Главные актеры: как сложилась их жизнь

Вивьен Ли — Скарлетт О'Хара

  • Британская актриса, которая получила "Оскар" за роль Скарлетт в этом фильме и еще один "Оскар" позже за Трамвай "Желание".
  • После "Унесенных ветром" активно работала в театре и кино, но всю жизнь боролась с проблемами психического здоровья и туберкулезом.
  • Была замужем за Лоренсом Оливье, но брак распался. Умерла в 1967 году в возрасте 53 лет.
Вивьен Ли
Вивьен Ли
Фото: Википедия

Кларк Гейбл — Ретт Батлер

  • Один из самых популярных актеров "золотой эры Голливуда".
  • После премьеры активно снимался, присоединился к армии во время Второй мировой, где снимал военные ленты и летал на боевые миссии.
  • Его жена Кароль Ломбар была одной из самых известных актрис, но погибла в авиакатастрофе в 1942 году.
  • Последний фильм Гейбла — "Неприкаянные" (с Мэрилин Монро). Умер в 1960 году в возрасте 59 лет.
Кларк Гейбл
Кларк Гейбл
Фото: Википедия

Оливия де Гэвилленд — Мелани Гамильтон

  • Ее игра в фильме была высоко оценена, и после этого она сделала долгую и наполненную карьеру в кино и на телевидении.
  • С 1950-х годов жила в Париже, Франция.
  • Была одной из последних живых звезд "Унесенных ветром" — умерла в 2020 году в возрасте 104 лет.
Оливия де Гэвилленд
Оливия де Гэвилленд
Фото: Википедия

Гетти МакДэниел — Мемми

  • Стала первой чернокожей актрисой, выигравшей "Оскар" (за эту роль).
  • Жизнь после фильма была сложной: она сталкивалась с расовой дискриминацией даже на церемониях и в карьере.
  • Умерла в 1952 году от рака в возрасте 59 лет.
Гетти МакДэниел
Гетти МакДэниел
Фото: Википедия

Лесли Говард — Эшли Уилкс

  • Британский актер и драматург.
  • Во время Второй мировой вернулся в Великобританию, чтобы поддержать военные усилия.
  • Погиб в 1943 году, когда самолет, на котором он летел, был сбит немецкими войсками.
Лесли Говард
Лесли Говард
Фото: Википедия

Другие актеры

  • Алисия Ретт — играла Индию Уилкс; после фильма покинула Голливуд и стала художницей, умерла в 2014 году в возрасте 98 лет.
  • Мики Кун — детский актер (Бью Уилкс); позже оставил кино, работал в авиакомпании и умер в 2022 году.
Алисия Ретт
Алисия Ретт
Фото: Википедия
Мики Кун
Мики Кун
Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, 35-летняя американская актриса Кристен Стюарт продемонстрировала смелый новый образ, посетив церемонию награждения The IndieWire Winter Film Awards.