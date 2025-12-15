Трагедии и триумф: как сложились судьбы актеров культового фильма "Унесенные ветром" (фото)

15 декабря 1939 года в Атланте, штат Джорджия, состоялась премьера культовой ленты "Унесенные ветром", одного из самых известных и самых кассовых фильмов в истории кино.

Фокус по этому случаю рассказывает, как сложилась жизнь актеров картины, снятой по одноименному роману Маргарет Митчелл (1936), который стал литературной сенсацией: более миллиона проданных экземпляров в первый год и Пулитцеровская премия.

Трейлер фильма "Унесенные ветром"

Действие происходит на фоне Гражданской войны в США. "Унесенные ветром" — не только культовая романтическая эпопея, но и культурное явление: он получил многочисленные "Оскары", массовую популярность в мире и стал символом Голливуда своего времени.

Церемонию премьеры 15 декабря 1939 года в Атланте посетили тысячи людей. Это было самое большое шоу своего времени.

Более того, фильм снят в техниколоре, что в то время было редкостью.

Постер фильма "Унесенные ветром" Фото: Википедия

Главные актеры: как сложилась их жизнь

Вивьен Ли — Скарлетт О'Хара

Британская актриса, которая получила "Оскар" за роль Скарлетт в этом фильме и еще один "Оскар" позже за Трамвай "Желание".

После "Унесенных ветром" активно работала в театре и кино, но всю жизнь боролась с проблемами психического здоровья и туберкулезом.

Была замужем за Лоренсом Оливье, но брак распался. Умерла в 1967 году в возрасте 53 лет.

Вивьен Ли Фото: Википедия

Кларк Гейбл — Ретт Батлер

Один из самых популярных актеров "золотой эры Голливуда".

После премьеры активно снимался, присоединился к армии во время Второй мировой, где снимал военные ленты и летал на боевые миссии.

Его жена Кароль Ломбар была одной из самых известных актрис, но погибла в авиакатастрофе в 1942 году.

Последний фильм Гейбла — "Неприкаянные" (с Мэрилин Монро). Умер в 1960 году в возрасте 59 лет.

Кларк Гейбл Фото: Википедия

Оливия де Гэвилленд — Мелани Гамильтон

Ее игра в фильме была высоко оценена, и после этого она сделала долгую и наполненную карьеру в кино и на телевидении.

С 1950-х годов жила в Париже, Франция.

Была одной из последних живых звезд "Унесенных ветром" — умерла в 2020 году в возрасте 104 лет.

Оливия де Гэвилленд Фото: Википедия

Гетти МакДэниел — Мемми

Стала первой чернокожей актрисой, выигравшей "Оскар" (за эту роль).

(за эту роль). Жизнь после фильма была сложной: она сталкивалась с расовой дискриминацией даже на церемониях и в карьере.

Умерла в 1952 году от рака в возрасте 59 лет.

Гетти МакДэниел Фото: Википедия

Лесли Говард — Эшли Уилкс

Британский актер и драматург.

Во время Второй мировой вернулся в Великобританию, чтобы поддержать военные усилия.

Погиб в 1943 году, когда самолет, на котором он летел, был сбит немецкими войсками.

Лесли Говард Фото: Википедия

Другие актеры

Алисия Ретт — играла Индию Уилкс; после фильма покинула Голливуд и стала художницей, умерла в 2014 году в возрасте 98 лет.

— играла Индию Уилкс; после фильма покинула Голливуд и стала художницей, умерла в 2014 году в возрасте 98 лет. Мики Кун — детский актер (Бью Уилкс); позже оставил кино, работал в авиакомпании и умер в 2022 году.

Алисия Ретт Фото: Википедия

Мики Кун Фото: Википедия

