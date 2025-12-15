Трагедии и триумф: как сложились судьбы актеров культового фильма "Унесенные ветром" (фото)
15 декабря 1939 года в Атланте, штат Джорджия, состоялась премьера культовой ленты "Унесенные ветром", одного из самых известных и самых кассовых фильмов в истории кино.
Фокус по этому случаю рассказывает, как сложилась жизнь актеров картины, снятой по одноименному роману Маргарет Митчелл (1936), который стал литературной сенсацией: более миллиона проданных экземпляров в первый год и Пулитцеровская премия.
Действие происходит на фоне Гражданской войны в США. "Унесенные ветром" — не только культовая романтическая эпопея, но и культурное явление: он получил многочисленные "Оскары", массовую популярность в мире и стал символом Голливуда своего времени.
Церемонию премьеры 15 декабря 1939 года в Атланте посетили тысячи людей. Это было самое большое шоу своего времени.
Более того, фильм снят в техниколоре, что в то время было редкостью.
Главные актеры: как сложилась их жизнь
Вивьен Ли — Скарлетт О'Хара
- Британская актриса, которая получила "Оскар" за роль Скарлетт в этом фильме и еще один "Оскар" позже за Трамвай "Желание".
- После "Унесенных ветром" активно работала в театре и кино, но всю жизнь боролась с проблемами психического здоровья и туберкулезом.
- Была замужем за Лоренсом Оливье, но брак распался. Умерла в 1967 году в возрасте 53 лет.
Кларк Гейбл — Ретт Батлер
- Один из самых популярных актеров "золотой эры Голливуда".
- После премьеры активно снимался, присоединился к армии во время Второй мировой, где снимал военные ленты и летал на боевые миссии.
- Его жена Кароль Ломбар была одной из самых известных актрис, но погибла в авиакатастрофе в 1942 году.
- Последний фильм Гейбла — "Неприкаянные" (с Мэрилин Монро). Умер в 1960 году в возрасте 59 лет.
Оливия де Гэвилленд — Мелани Гамильтон
- Ее игра в фильме была высоко оценена, и после этого она сделала долгую и наполненную карьеру в кино и на телевидении.
- С 1950-х годов жила в Париже, Франция.
- Была одной из последних живых звезд "Унесенных ветром" — умерла в 2020 году в возрасте 104 лет.
Гетти МакДэниел — Мемми
- Стала первой чернокожей актрисой, выигравшей "Оскар" (за эту роль).
- Жизнь после фильма была сложной: она сталкивалась с расовой дискриминацией даже на церемониях и в карьере.
- Умерла в 1952 году от рака в возрасте 59 лет.
Лесли Говард — Эшли Уилкс
- Британский актер и драматург.
- Во время Второй мировой вернулся в Великобританию, чтобы поддержать военные усилия.
- Погиб в 1943 году, когда самолет, на котором он летел, был сбит немецкими войсками.
Другие актеры
- Алисия Ретт — играла Индию Уилкс; после фильма покинула Голливуд и стала художницей, умерла в 2014 году в возрасте 98 лет.
- Мики Кун — детский актер (Бью Уилкс); позже оставил кино, работал в авиакомпании и умер в 2022 году.
