Неузнаваемая звезда "Сумерек" удивила сменой имиджа (фото)
35-летняя американская актриса Кристен Стюарт продемонстрировала смелый новый образ, посетив церемонию награждения The IndieWire Winter Film Awards.
Звезда сериала "Сумерки" привлекла внимание, дебютировав с новой яркой прической, принимая награду Maverick Award на церемонии в Лос-Анджелесе в четверг, 4 февраля. Об этом пишет Daily Mail.
Новый образ Кристен Стюарт
Темные волосы Кристен были собраны в хвост, а короткая рваная челка и стрижка андеркат — разительно отличается от ее платиновых обесцвеченных волос.
Стюарт также надела прозрачные белые леггинсы Calvin Klein и жилет, под которым было видно нижнее белье.
Кристен сочетала образ с черным атласным оверсайз блейзером и туфлями на шпильке, а также дополнила образ серебряным колье и тонированными солнцезащитными очками.
Звезда экрана сделала легкий макияж и вышла в свет без своей жены, сценаристки Дилан Мейер.
В последнее время Кристен часто экспериментирует с прическами. Она красилась в светлые оттенки и пробует различные стрижки.
