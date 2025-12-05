Неузнаваемая звезда "Сумерек" удивила сменой имиджа (фото)

35-летняя американская актриса Кристен Стюарт продемонстрировала смелый новый образ, посетив церемонию награждения The IndieWire Winter Film Awards.

Звезда сериала "Сумерки" привлекла внимание, дебютировав с новой яркой прической, принимая награду Maverick Award на церемонии в Лос-Анджелесе в четверг, 4 февраля. Об этом пишет Daily Mail.

Новый образ Кристен Стюарт

Темные волосы Кристен были собраны в хвост, а короткая рваная челка и стрижка андеркат — разительно отличается от ее платиновых обесцвеченных волос.

Стюарт также надела прозрачные белые леггинсы Calvin Klein и жилет, под которым было видно нижнее белье.

Кристен Стюарт Фото: Daily Mail

Кристен сочетала образ с черным атласным оверсайз блейзером и туфлями на шпильке, а также дополнила образ серебряным колье и тонированными солнцезащитными очками.

Звезда экрана сделала легкий макияж и вышла в свет без своей жены, сценаристки Дилан Мейер.

В последнее время Кристен часто экспериментирует с прическами. Она красилась в светлые оттенки и пробует различные стрижки.

Кристен Стюарт Фото: Daily Mail

