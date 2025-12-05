Невпізнавана зірка "Сутінок" здивувала зміною іміджу (фото)

35-річна американська акторка Крістен Стюарт продемонструвала сміливий новий образ, відвідавши церемонію нагородження The IndieWire Winter Film Awards.

Зірка серіалу "Сутінки" привернула увагу, дебютувавши з новою яскравою зачіскою, приймаючи нагороду Maverick Award на церемонії в Лос-Анджелесі в четвер, 4 лютого. Про це пише Daily Mail.

Новий образ Крістен Стюарт

Темне волосся Крістен було зібране у хвіст, а короткий рваний чубчик та стрижка андеркат — разюче відрізняється від її платинового знебарвленого волосся.

Стюарт також одягла прозорі білі легінси Calvin Klein та жилет, під яким було видно спідню білизну.

Крістен Стюарт Фото: Daily Mail

Крістен поєднала образ з чорним атласним оверсайз блейзером та туфлями на шпильці, а також доповнила образ срібним кольє та тонованими сонцезахисними окулярами.

Зірка екрану зробила легкий макіяж та вийшла у світ без своєї дружини, сценаристки Ділан Меєр.

Останнім часом Крістен часто експериментує із зачісками. Вона фарбувалася у світлі відтінки та пробує різні стрижки.

Крістен Стюарт Фото: Daily Mail

