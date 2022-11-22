Умер последний актер, сыгравший в фильме "Унесенные ветром"

Микки Кун, сыгравший Бо Уилкса, умер в возрасте 90 лет.

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Умер последний актер, сыгравший в культовом фильме "Унесенные ветром". Микки Куну было 90 лет. А в картине 1939 года он исполнил роль Бо Уилкса, сына Мелани Гамильтон и Эшли Уилкса. Тогда ему было шесть лет. Примечательно, но дама Оливия де Хэвилленд, сыгравшая его мать, скончалась в 2020 году в 104 года. Об этом пишет Daily Mail.

Микки Кун умер в хосписе в Неаполе, штат Флорида после непродолжительной болезни. Сниматься он начал еще в 1934 году, когда ему было два года. Он исполнил роль приемного ребенка в фильме Джанет Гейнор "Перемена сердца". В интервью 2008 года Films of the Golden Age, он рассказал, как получил свою первую роль.

"Конечно, я не помню этот день, но мы с мамой были в Sears-Roebuck в Санта-Монике, когда одна дама остановила мою мать и сказала, что Fox Studio ищет близнецов для фильма, который они снимают. У нее уже была девочка, которая была очень похожа на меня, и она подумала, что я могу подойти. Так я и попал в кино", — рассказывал Микки.

[ + – ] Некоторые из актеров "Унесенных ветром" в 2009 году: Микки Кун, Энн Разерфорд (Кэррин О'Хара), продюсер Дэниел Селзник, Камми Кинг (Бонни Блю Батлер), Патрик Кертис (младенец Бо Уилкс) Фото: Getty Images

Кроме роли в "Унесенных ветром", он также снимался с Джоном Уэйном в картине "Красная река", с Марлоном Брандо в фильме "Трамвай "Желание" и Джимми Стюартом в "Волшебном городе" и "Сломанной стреле".

Причем роль в "Унесенных ветром" он мог и не получить, его долго не вызвали на кастинг. Тогда он разрыдался и сам подошел к администратору.

"Я подошел к ней и сказал: "Я Микки Кун". Она ответила: "Микки, мы тебя ждали". А затем сообщила остальным, что актер уже выбран и они свободны", — вспоминал Кун в интервью.

В 1951 году Микки поступил на службу в ВМС США и работал авиационным электриком.

Он вернулся к актерскому мастерству, и последней его работой в кино стала роль в сериале "Подарки Альфреда Хичкока" 1957 года.

Микки Кун работал в управлении аэропортом в American Airlines и занимал административные должности в бостонском аэропорту до выхода на пенсию в 1995 году.

Напомним, Оливия де Хэвилленд, звезда "Золотого века Голливуда", исполнившая роль Мелани Уилкс в "Унесенных ветром", скончалась в 2020 году в возрасте 104 лет.

Фокус писал о ее яркой судьбе, борьбе за права актеров и вражде с ее знаменитой сестрой, актрисой Джоан Фонтейн. Примечательно, но Оливия выбрала роль Мелани целенаправленно. Когда все актрисы боролись за право сыграть Скарлетт, она решила, что ее роль слишком предсказуема, а потому не представляет интереса.