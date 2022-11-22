Помер останній актор, який зіграв у фільмі "Віднесені вітром"

Міккі Кун, який зіграв Бо Вілкса, помер у віці 90 років.

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Помер останній актор, який зіграв у культовому фільмі "Віднесені вітром". Міккі Куну було 90 років. А у картині 1939 року він виконав роль Бо Вілкса, сина Мелані Гамільтон та Ешлі Вілкса. Тоді йому було шість років. Примітно, але дама Олівія де Гевілленд, яка зіграла його матір, померла у 2020 році у 104 роки. Про це пише Daily Mail.

Міккі Кун помер у хоспісі в Неаполі, штат Флорида після нетривалої хвороби. Зніматися він почав ще у 1934 році, коли йому було два роки. Він виконав роль названої дитини у фільмі Джанет Гейнор "Зміна серця". В інтерв'ю 2008 року Films of the Golden Age він розповів, як отримав свою першу роль.

"Звичайно, я не пам'ятаю цей день, але ми з мамою були в Sears-Roebuck у Санта-Моніці, коли одна дама зупинила мою матір і сказала, що Fox Studio шукає близнюків для фільму, який вони знімають. У неї вже була дівчинка, яка була дуже схожа на мене, і вона подумала, що я можу підійти. Так я й потрапив у кіно", — розповідав Міккі.

[ + – ] Деякі з акторів "Віднесених вітром" у 2009 році: Міккі Кун, Енн Разерфорд (Керрін О'Хара), продюсер Деніел Селзнік, Каммі Кінг (Боні Блю Батлер), Патрік Кертіс (немовля Бо Вілкс) Фото: Getty Images

Крім ролі у "Віднесених вітром", він також знімався з Джоном Вейном у картині "Червона річка", з Марлоном Брандо у фільмі "Трамвай "Бажання"" та Джиммі Стюартом у "Чарівному місті" та "Зламаній стрілі".

Причому роль у "Віднесених вітром" він міг і не отримати, його довго не викликали на кастинг. Тоді він розплакався і сам підійшов до адміністраторки.

"Я підійшов до неї й сказав: "Я Міккі Кун". Вона відповіла: "Міккі, ми на тебе чекали". А потім повідомила іншим, що актор уже обраний і вони вільні", — згадував Кун в інтерв'ю.

У 1951 році Міккі вступив на службу до ВМС США і працював авіаційним електриком.

Він повернувся до акторської майстерності, і останньою його роботою в кіно стала роль у серіалі "Подарунки Альфреда Гічкока" 1957 року.

Міккі Кун працював в управлінні аеропортом в American Airlines і обіймав адміністративні посади в аеропорту Бостона до виходу на пенсію в 1995 році.

Нагадаємо, Олівія де Гевілленд, зірка "Золотого віку Голлівуду", яка виконала роль Мелані Вілкс в "Віднесених вітром", померла у 2020 році у віці 104 років.

Фокус писав про її яскраву долю, боротьбу за права акторів і ворожнечу з її знаменитою сестрою, актрисою Джоан Фонтейн. Цікаво, але Олівія обрала роль Мелані цілеспрямовано. Коли всі актриси боролися за право зіграти Скарлетт, вона вирішила, що її роль занадто передбачувана, а тому не представляє інтересу.