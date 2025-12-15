Трагедії та тріумф: як склалися долі акторів культового фільму "Віднесені вітром" (фото)

15 грудня 1939 року в Атланті, штат Джорджія, відбулася прем’єра культової стрічки "Віднесені вітром", одного з найвідоміших і найкасовіших фільмів в історії кіно.

Фокус з цієї нагоди розповідає, як склалося життя акторів картини, знятої за однойменним романом Маргарет Мітчелл (1936), який став літературною сенсацією: понад мільйон проданих примірників у перший рік та Пулітцерівська премія.

Трейлер фільму "Віднесені вітром"

Дія відбувається на тлі Громадянської війни в США. "Віднесені вітром" — не лише культова романтична епопея, а й культурне явище: він здобув численні "Оскари", масову популярність у світі й став символом Голлівуду свого часу.

Церемонію прем’єри 15 грудня 1939 року в Атланті відвідали тисячі людей. Це було найбільше шоу свого часу.

Ба більше, фільм знято у техніколорі, що на той час було рідкістю.

Постер фільму "Віднесені вітром" Фото: Вікіпедія

Головні актори: як склалося їхнє життя

Вів’єн Лі — Скарлетт ОʼГара

Британська акторка, яка отримала "Оскар" за роль Скарлетт у цьому фільмі і ще один "Оскар" пізніше за Трамвай "Бажання".

Після "Віднесених вітром" активно працювала у театрі та кіно, але все життя боролася з проблемами психічного здоров’я та туберкульозом.

Була одружена з Лоренсом Олів’є, але шлюб розпався. Померла у 1967 році у віці 53 років.

Вів"єн Лі Фото: Вікіпедія

Кларк Ґейбл — Ретт Батлер

Один із найпопулярніших акторів "золотої ери Голлівуду".

Після прем’єри активно знімався, долучився до армії під час Другої світової, де знімав військові стрічки і літав на бойові місії.

Його дружина Кароль Ломбар була однією з найбільш відомих актрис, але загинула в авіакатастрофі у 1942 році.

Останній фільм Ґейбла — "Неприкаяні" (з Мерилін Монро). Помер у 1960 році у віці 59 років.

Кларк Ґейбл Фото: Вікіпедія

Олівія де Гевілленд — Мелані Гамільтон

Її гра у фільмі була високо оцінена, і після цього вона зробила довгу й наповнену кар’єру в кіно та на телебаченні.

З 1950-х років жила у Парижі, Франція.

Була однією з останніх живих зірок "Віднесених вітром" — померла у 2020 році у віці 104 років.

Олівія де Гевілленд Фото: Вікіпедія

Гетті МакДеніел — Меммі

Стала першою чорношкірою акторкою, що виграла "Оскар" (за цю роль).

Життя після фільму було складним: вона стикалася з расовою дискримінацією навіть на церемоніях та у кар'єрі.

Померла у 1952 році від раку у віці 59 років.

Гетті МакДеніел Фото: Вікіпедія

Леслі Говард — Ешлі Вілкс

Британський актор і драматург.

Під час Другої світової повернувся до Великобританії, щоб підтримати військові зусилля.

Загинув у 1943 році, коли літак, яким він летів, був збитий німецькими військами.

Леслі Говард Фото: Вікіпедія

Інші актори

Алісія Ретт — грала Індію Вілкс; після фільму покинула Голлівуд і стала художницею, померла у 2014 році у віці 98 років.

Мікі Кун — дитячий актор (Б'ю Вілкс); пізніше залишив кіно, працював у авіакомпанії і помер у 2022 році.

Алісія Ретт Фото: Вікіпедія

Мікі Кун Фото: Вікіпедія

