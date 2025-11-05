"Оскари", чоловіки та трагічна доля: яким було життя зірки "Віднесених вітром" Вівʼєн Лі
Хоч її життя було коротким і сповненим болю, Вів’єн Лі залишила по собі слід в історії. Її Скарлетт О’Гара і Бланш Дюбуа — це не просто ролі, це символи жіночої сили, крихкості та пристрасті, що пережили саму акторку.
Історія Вів’єн Лі — одна з найяскравіших і водночас найтрагічніших у світовому кіно. Вона — легенда Золотої епохи Голлівуду, жінка, яка подарувала світові Скарлетт О’Гару і Бланш Дюбуа, але заплатила за це надзвичайно високу ціну. У цей день, 5 листопада, легендарна акторка зʼявилася на світ. З цієї нагоди Фокус пригадує її життєвий та творчий шлях.
Коротка біографія Вівʼєн Лі
Повне ім’я: Вівіан Мері Гартлі.
Народилася: 5 листопада 1913 р., Дарджилінг, Індія (тоді — Британська Індія).
Померла: 8 липня 1967 р., Лондон, Велика Британія (у 53 роки).
Батько — британський офіцер, мати — ірландка з родини індійських поселенців. У дитинстві Вів’єн навчалася в різних школах Європи, володіла кількома мовами, а з ранніх років мріяла стати акторкою.
Початок кар’єри
Після навчання в Королівській академії драматичного мистецтва (RADA) у Лондоні Вів’єн Лі почала грати в театрі та зніматися в кіно. Її краса, витонченість і сильний темперамент одразу привернули увагу режисерів — але справжня слава прийшла лише з однією роллю.
"Віднесені вітром" (1939)
Роль Скарлетт О’Гари принесла Вів’єн світову славу та перший "Оскар" за найкращу жіночу роль. Вона виборола цю роль серед понад 1 400 претенденток, зокрема таких зірок, як Кетрін Гепберн і Бетт Девіс.
Її Скарлетт — горда, егоїстична, але жива і справжня — стала символом жіночої сили. Фільм зробив Лі однією з найвідоміших акторок XX століття.
Кохання та трагедія: Лоуренс Олів’є
Під час зйомок вона познайомилася з британським актором Лоуренсом Олів’є, який став коханням її життя. Вони обоє були одружені, але покинули своїх партнерів заради одне одного.
У 1940 році пара одружилася. Разом вони грали в театрі та кіно, але шлюб був сповнений пристрасті, ревнощів і болю. Вів’єн страждала на біполярний розлад, що часто призводило до емоційних зривів і депресій. Олів’є, хоч і кохав дружину, з часом не витримав і залишив її у 1960 році.
Другий "Оскар"
У 1951 році Вів’єн отримала другого "Оскара" — за роль Бланш Дюбуа у фільмі "Трамвай "Бажання"" (за п’єсою Теннессі Вільямса).
Роль була психологічно виснажливою, і акторка пізніше казала, що "Бланш зруйнувала мою душу". Після зйомок у знаменитості стався черговий нервовий зрив.
Хвороба
Вів’єн Лі довгі роки боролася з маніакально-депресивним психозом (біполярним розладом) та туберкульозом. Вона продовжувала працювати, але дедалі частіше хворіла.
У 1967 році туберкульоз повернувся, і легендарна акторка померла у віці 53 років у своєму лондонському будинку.
Олів’є, дізнавшись про смерть, був глибоко вражений і визнав, що Вівʼєн залишилася любов’ю всього його життя.
Цікаві факти про Вівʼєн Лі
- Вів’єн казала: "Я не Скарлетт, але частинка її живе в мені назавжди".
- Була відома надзвичайною красою — сучасники вважали її однією з найвродливіших жінок ХХ століття.
- Мала дочку — Сюзанну Холман, від першого шлюбу з адвокатом Гербертом Лі Холманом. Жінка померла у 2015 році.
- Часто на сцені грала навіть у стані депресії чи хвороби, але глядачі ніколи цього не помічали.
- Прах Вів’єн було розвіяно над ставком біля її улюбленого будинку в Сассексі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- 31 жовтня 2020 року "Джейс Бонд" Шон Коннері пішов із життя.
- 29 жовтня українському актору Олексію Горбунову виповнилося 64 роки. Ми розповіли про його творчий шлях та громадянську позицію.
Крім того, 18 жовтня знаменитому Жану-Клоду Ван Дамму виповнилося 65 років.