"Оскари", чоловіки та трагічна доля: яким було життя зірки "Віднесених вітром" Вівʼєн Лі

Хоч її життя було коротким і сповненим болю, Вів’єн Лі залишила по собі слід в історії. Її Скарлетт О’Гара і Бланш Дюбуа — це не просто ролі, це символи жіночої сили, крихкості та пристрасті, що пережили саму акторку.

Історія Вів’єн Лі — одна з найяскравіших і водночас найтрагічніших у світовому кіно. Вона — легенда Золотої епохи Голлівуду, жінка, яка подарувала світові Скарлетт О’Гару і Бланш Дюбуа, але заплатила за це надзвичайно високу ціну. У цей день, 5 листопада, легендарна акторка зʼявилася на світ. З цієї нагоди Фокус пригадує її життєвий та творчий шлях.

Коротка біографія Вівʼєн Лі

Повне ім’я: Вівіан Мері Гартлі.

Народилася: 5 листопада 1913 р., Дарджилінг, Індія (тоді — Британська Індія).

Померла: 8 липня 1967 р., Лондон, Велика Британія (у 53 роки).

Батько — британський офіцер, мати — ірландка з родини індійських поселенців. У дитинстві Вів’єн навчалася в різних школах Європи, володіла кількома мовами, а з ранніх років мріяла стати акторкою.

Відео дня

Вівʼєн Лі народилася в Індії Фото: Вікіпедія

Початок кар’єри

Після навчання в Королівській академії драматичного мистецтва (RADA) у Лондоні Вів’єн Лі почала грати в театрі та зніматися в кіно. Її краса, витонченість і сильний темперамент одразу привернули увагу режисерів — але справжня слава прийшла лише з однією роллю.

"Віднесені вітром" (1939)

Роль Скарлетт О’Гари принесла Вів’єн світову славу та перший "Оскар" за найкращу жіночу роль. Вона виборола цю роль серед понад 1 400 претенденток, зокрема таких зірок, як Кетрін Гепберн і Бетт Девіс.

Її Скарлетт — горда, егоїстична, але жива і справжня — стала символом жіночої сили. Фільм зробив Лі однією з найвідоміших акторок XX століття.

Вівʼєн Лі у "Віднесені вітром" Фото: Вікіпедія

Кохання та трагедія: Лоуренс Олів’є

Під час зйомок вона познайомилася з британським актором Лоуренсом Олів’є, який став коханням її життя. Вони обоє були одружені, але покинули своїх партнерів заради одне одного.

У 1940 році пара одружилася. Разом вони грали в театрі та кіно, але шлюб був сповнений пристрасті, ревнощів і болю. Вів’єн страждала на біполярний розлад, що часто призводило до емоційних зривів і депресій. Олів’є, хоч і кохав дружину, з часом не витримав і залишив її у 1960 році.

Вівʼєн Лі та Лоуренс Олів"є Фото: Вікіпедія

Другий "Оскар"

У 1951 році Вів’єн отримала другого "Оскара" — за роль Бланш Дюбуа у фільмі "Трамвай "Бажання"" (за п’єсою Теннессі Вільямса).

Роль була психологічно виснажливою, і акторка пізніше казала, що "Бланш зруйнувала мою душу". Після зйомок у знаменитості стався черговий нервовий зрив.

Хвороба

Вів’єн Лі довгі роки боролася з маніакально-депресивним психозом (біполярним розладом) та туберкульозом. Вона продовжувала працювати, але дедалі частіше хворіла.

У 1967 році туберкульоз повернувся, і легендарна акторка померла у віці 53 років у своєму лондонському будинку.

Олів’є, дізнавшись про смерть, був глибоко вражений і визнав, що Вівʼєн залишилася любов’ю всього його життя.

Цікаві факти про Вівʼєн Лі

Вів’єн казала: "Я не Скарлетт, але частинка її живе в мені назавжди".

Була відома надзвичайною красою — сучасники вважали її однією з найвродливіших жінок ХХ століття.

Мала дочку — Сюзанну Холман , від першого шлюбу з адвокатом Гербертом Лі Холманом. Жінка померла у 2015 році.

, від першого шлюбу з адвокатом Жінка померла у 2015 році. Часто на сцені грала навіть у стані депресії чи хвороби, але глядачі ніколи цього не помічали.

Прах Вів’єн було розвіяно над ставком біля її улюбленого будинку в Сассексі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

31 жовтня 2020 року "Джейс Бонд" Шон Коннері пішов із життя.

29 жовтня українському актору Олексію Горбунову виповнилося 64 роки. Ми розповіли про його творчий шлях та громадянську позицію.

Крім того, 18 жовтня знаменитому Жану-Клоду Ван Дамму виповнилося 65 років.