Робота в РФ, різкі заяви та мізерна пенсія: куди "зник" актор Олексій Горбунов (фото)

Олексій Горбунов — відомий український актор з чіткою громадянською позицією. Здається, що він зник з екранів, але іменинник продовжує зніматися в кіно, давати концерти та навіть пробувати себе в стримінгу на Twitch.

Сьогодні, 29 жовтня, актору виповнюється 64 роки. Фокус у день його народження розповідає, що відомо про життя Олексія Сергійовича.

Хто такий Олексій Горбунов

Актор народився 29 жовтня 1961 року в Києві.

Після школи Горбунов не одразу вступив до театрального інституту Карпенка‑Карого, оскільки не був членом комсомолу. Тоді юнак працював у театрі імені Лесі Українки помічником монтажу та в костюмерному цеху. Він закінчив Карпенка-Карого у 1984 році.

Іменинник здобув звання Заслуженого артиста України у 1991 році і Народного артиста України у 2016 році.

Олексій Горбунов має велику акторську кар’єру — понад 40 років, понад 170 фільмів. Зокрема, він відомий за стрічками "Графиня де Монсоро", "Курсанти", "Каменська", "Вантаж без маркування" тощо.

Олексій Горбунов святкує 64-й день народження Фото: oleksiy.gorbunov.official

Зйомки в Росії та повернення до України

До 2014 року Горбунов активно працював і в російському кінематографі. У грудні 2014 року актор відмовився від співпраці з росіянами і заявив, що не буде працювати в РФ, доки триває війна.

У 2023 році іменинник сказав: "Мене 9 років немає в Росії".

Олексій Горбунов Фото: oleksiy.gorbunov.official

Де Горбунов "пропав"?

Наразі актор живе і працює переважно в Україні, виступає на радіо, займається музикою, дає стендап-виступи. Ба більше, Олексій Сергійович відомий як співак — фронтмен гурту "Грусть пилота". Наразі він проживає в Києві і в Одесі, періодично виїжджає за кордон на свої творчі вечори чи знімання.

Зі слів актора, його пенсія становить лише 3400 гривень.

"Я 43 роки знімаюся в кіно, це 175 чи 177 фільмів. Точну цифру важко підрахувати. Ніколи б не подумав, але в свої 63 роки я став займатися стендапом. І скоро ще буду виходити з молодими в Twitch. Тому що пенсії немає, кіна — майже теж, а треба ж якось жити", — казав Горбунов.

Олексій Горбунов живе в Україні Фото: oleksiy.gorbunov.official

Скандали, заяви та особисте життя

У січні 2025 року він різко висловився про зірок української сцени, які грають у кіно: DZIDZIO, Оля Полякова та інші — "це дно".

У 2023 році висловився про російських ексколег: "Старі принесли молодим цю війну".

У 2009 році Горбунов одружився з Іриною Ковальовою.

Від першого шлюбу — донька Анастасія Горбунова. Із Іриною — молодша донька, Софія Горбунова.

Горбунов зазначає, що його дружина — людина приватна, вона значно менш публічна, ніж він сам.

