Дружина Віктора Павліка показала їхнє перше фото і нарвалася на хейт

Блогерка Катерина Репяхова поділилася з прихильниками історією зустрічі зі співаком Віктором Павліком, з яким у неї різниця у віці близько 30 років.

Дружина артиста виклала в Instagram відео, на якому можна побачити, як подружжя змінилося за останні десять років. Блогерка порівняла два фото: одне зроблене у 2015 році, а друге — у 2024.

На першому кадрі тоді ще фанатка сфотографувалася з відомим співаком. Катерина поділилася, що була вражена, адже їй вдалося "зловити" артиста після концерту.

Віктор Павлік з дружиною в день знайомства Фото: Instagram

Через майже десять років Репяхова вже позувала з Павліком у статусі його дружини. Ба більше, за цей час у пари народився спільний син Михайло. Він теж зʼявився на відео.

"Та й таке", — лаконічно підписала відео блогерка.

Віктор Павлік з дружиною Катериною у 2024 році Фото: Instagram

Критика родини Павліка

Втім, подружжя отримало хвилю хейту через значну різницю у віці:

"Не фоткатись з не молодими співаками від гріха подалі".

"Я все розумію, різницю там 5 чи 10 років… але більше… Це вже для мене збочення. Не в образу Віктору, але як вона його обрала?".

"Він з розряду чоловіків, за якими зруйновані життя жінок і дітей… таких краще обходити стороною".

Були й хейтери, які "зачепили" сина пари.

Репяхова вже відреагувала на критику в мережі.

"Довго думала, як відповісти на це, але слів так і не знайшла", — написала вона в сторіс.

Віктор Павлік з дружиною та сином Фото: instagram.com/repyahovakate/

Зазначимо, що до Катерини Віктор Павлік тривалий час перебував у шлюбі з Лорою Созаєвою. У їхньому союзі народився син Павло, який трагічно пішов із життя влітку 2020 року після боротьби з онкологією.

