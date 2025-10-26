Жена Виктора Павлика показала их первое фото и нарвалась на хейт

Блогерша Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками историей встречи с певцом Виктором Павликом, с которым у нее разница в возрасте около 30 лет.

Жена артиста выложила в Instagram видео, на котором можно увидеть, как супруги изменились за последние десять лет. Блогерша сравнила два фото: одно сделано в 2015 году, а второе — в 2024.

На первом кадре тогда еще фанатка сфотографировалась с известным певцом. Екатерина поделилась, что была поражена, ведь ей удалось "поймать" артиста после концерта.

Виктор Павлик с женой в день знакомства Фото: Instagram

Спустя почти десять лет Репяхова уже позировала с Павликом в статусе его жены. Более того, за это время у пары родился общий сын Михаил. Он тоже появился на видео.

"Да и такое", — лаконично подписала видео блогерша.

Виктор Павлик с женой Екатериной в 2024 году Фото: Instagram

Критика семьи Павлика

Впрочем, супруги получили волну хейта из-за значительной разницы в возрасте:

Відео дня

"Не фоткаться с не молодыми певцами от греха подальше".

"Я все понимаю, разницу там 5 или 10 лет... но больше... Это уже для меня извращение. Не в обиду Виктору, но как она его выбрала?".

"Он из разряда мужчин, за которыми разрушены жизни женщин и детей... таких лучше обходить стороной".

Были и хейтеры, которые "зацепили" сына пары.

Репяхова уже отреагировала на критику в сети.

"Долго думала, как ответить на это, но слов так и не нашла", — написала она в сторис.

Виктор Павлик с женой и сыном Фото: instagram.com/repyahovakate/

Отметим, что до Екатерины Виктор Павлик длительное время состоял в браке с Лорой Созаевой. В их союзе родился сын Павел, который трагически ушел из жизни летом 2020 года после борьбы с онкологией.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, артист признался, что не выйдет на сцену, пока не подержит во рту кукурузное масло.